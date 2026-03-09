Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina?

A tan solo dos meses de empezar a bajar el precio de la gasolina en Colombia, la guerra en Medio Oriente acrecentó la brecha entre los precios internacionales y los internos en combustibles. De hecho, se estima que solo este mes, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) acumule un déficit de $1,2 billones, que serían un verdadero dolor de cabeza para que el Gobierno siga bajando el precio del galón. En términos simples: sería insostenible para el Ejecutivo seguir reduciendo el precio de la gasolina. Para contexto, el galón bajó $500 durante febrero y se aplicó un recorte similar en marzo. De hecho, se esperaba que alcanzara una reducción total de $3.000 en los próximos meses. Le puede gustar: ¿Cómo va la venta de gasolina y ACPM este año en el país? El Gobierno soportó ese ajuste en que el déficit de la gasolina en el FEPC estaba saldado y, por ende, se dejaría de subsidiar el precio del Acpm (diésel). En otras palabras, el Ministerio de Hacienda contaba con un margen para continuar bajando el precio de la gasolina en los meses siguientes. No obstante, también debía subir el precio del diésel alrededor de unos $3.000, pues era el gran generador de la brecha en el fondo de combustibles.

El déficit de combustibles subiría $1,2 billones mensuales

Es crucial aclarar que el FEPC cerró en 2025 con un hueco de $3 billones, según datos de Ecopetrol. Si bien la reducción fue de unos $4,6 billones frente al déficit de 2024, el desfase todavía es considerable y ahora podría escalar más. En conversación con EL COLOMBIANO, Julio César Vera, presidente de Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, proyecta que con un barril de petróleo en alrededor de US$100 el hueco en el FEPC suba $1,2 billones mensuales. Entérese: Ecopetrol lidera la lista de empresas con los resultados más flojos del 2025 La cuestión es que el escenario internacional cambió de forma abrupta. La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán disparó el precio del Brent a US$100,32 por barril (9 de marzo), según datos de Investing. Como resultado, Vera explicó que los valores internos en el país volvieron a quedar por debajo de las referencias internacionales. En el caso de la gasolina corriente, la diferencia se estima en cerca de $750 por galón, mientras que en el diésel la brecha supera los $8.300 por galón. Este desfase tiene un impacto directo sobre el Fondo de Estabilización, que debe cubrir la diferencia entre el precio internacional y el valor que pagan los consumidores en el mercado interno. “Esto lleva necesariamente a que, en el mes de abril, el Gobierno tenga que realizar ajustes tanto en uno como en el otro combustible”, indicó.

Expertos advierten que, si el barril llegara a US$150, la gasolina debería subir cerca de $5.850 por galón para equilibrar el sistema de precios. FOTO CORTESÍA SERGIO CABRALES

Sergio Cabrales, docente universitario y consultor del sector minero-energético, añadió que esa diferencia también se explica por la reciente reducción de $1.000 en la gasolina. “Hasta hoy ha subido 50% el precio internacional de la gasolina. Esto borra todo el superávit de $3.500 que se tenía”.

¿Qué pasa si el barril de petróleo sube a 150 dólares?

El escenario podría ser más drástico. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, alertó que el escenario podría agravarse si el conflicto internacional que impulsa el aumento del crudo se intensifica y se prolonga en el tiempo. En ese contexto, no descarta un escenario extremo en el que el precio del barril supere los US$150.

De materializarse ese panorama, agregó que algunos analistas estiman que, para mantener el equilibrio en el sistema de precios de los combustibles, la gasolina debería subir alrededor de $5.850 por galón y el diésel cerca de $13.300. De lo contrario, el déficit del FEPC podría superar los $3 billones mensuales, ampliando el impacto fiscal para el país.

¿Qué haría el Gobierno?

Con eso de fondo, es claro que al Ejecutivo le quedan por lo menos dos salidas. La primera es replantear su intención de reducir el precio de la gasolina en el mercado interno. Incluso, tendría que volver a subir el precio si la inestabilidad en Medio Oriente empeora. David Jiménez, presidente ejecutivo de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), explicó: “si el combustible se compra a un valor más alto en el exterior, ese costo adicional necesariamente deberá ser asumido por alguien dentro de la economía”. En ese escenario, el mayor costo podría recaer en los consumidores finales o en Ecopetrol, a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En términos sencillos, si el Gobierno no ajusta al alza el precio del galón, entonces el próximo Gobierno recibirá un déficit superior a los $3 billones registrados al cierre del año pasado.

EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Minas y Energía sobre si continuará su política de reducción de precios frente al barril de petróleo más caro, pero no hubo una respuesta concreta al respecto, argumentando que ese teman no lo definía ese despacho.

¿Por qué el petróleo por encima de US$100 impacta a Colombia?