La nueva asamblea extraordinaria de accionistas de Grupo Sura, convocada por la revisoría fiscal de la empresa a instancias de Jaime Gilinski, definirá si se contrata o no un auditor externo, que revise una serie de contratos suscritos en los últimos 20 años.

EL COLOMBIANO intentó dialogar con Gabriel Gilinski minutos antes del inicio de la asamblea para conocer sus expectativas sobre esta asamblea, pero él evitó hacer algún tipo de comentario. Minutos más tarde hizo presencia su padre, Jaime Gilinski, quien no había asistido a asambleas extraordinarias previas.

Esa auditoría, pedida por la familia Gilinski, estaría a cargo de Deloitte, Pricewaterhous Coopers y/o KPMG, sociedades que adelantarían una revisión del impacto contable y financiero que pueden tener, para Grupo Sura, los acuerdos suscritos con Grupo Bolívar, Munich RE y CDPQ.

Otra de las pretensiones de la familia Gilinski es que se identifique la posible existencia de otros acuerdos o contratos similares, suscritos por Grupo Sura que no hayan sido revelados adecuada y oportunamente en los estados financieros de la sociedad durante los últimos 20 años.

De aprobarse la propuesta de Gilinski, el informe de auditoría deberá ser presentado en una nueva asamblea extraordinaria, que se convoque para dicho efecto.

Las claridades exigidas por el dueño del 38% de las acciones de Sura, están asociadas a los acuerdos de accionistas suscritos con Munich RE que desde 2001 posee el 18,87% en Suramericana; otro, de 2011, con Grupo Bolívar por el 9,74% de Sura Asset Management (Sura AM), y uno de 2019 con Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec (CDPQ) que posee el 6,68% de Sura AM.