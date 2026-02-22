Gobierno cita este lunes a la cúpula bancaria por decreto de inversiones forzosas

El Gobierno y la banca vuelven a quedar frente a frente. Este lunes 23 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunirá en Bogotá con los presidentes de las principales entidades financieras para notificarles el decreto que prepara el Ejecutivo y que establecería inversiones forzosas al sistema financiero. La información fue revelada por La FM, que confirmó el llamado a la cúpula bancaria en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno y el sector. Le puede interesar: Inversiones forzosas: otro pulso entre el presidente Petro y los bancos

¿Qué son las inversiones forzosas?

La figura obligaría a los bancos a destinar una parte de sus recursos a líneas específicas de crédito, definidas por el Ejecutivo. El ministro Ávila ya había mencionado esta posibilidad en el contexto de una eventual emergencia económica, con la que el Gobierno busca recaudar $8 billones para atender las afectaciones derivadas de la ola invernal.

“Con el objetivo de garantizar recursos suficientes para atender la demanda de crédito”, señaló entonces el funcionario al referirse al mecanismo. Más recientemente, volvió a poner la propuesta sobre la mesa tras el aumento del salario mínimo de 23,7%, al considerar que el alza podría presionar los costos de las pequeñas y medianas empresas. La intención oficial es ampliar el crédito de fomento y canalizar recursos a través de entidades como Bancóldex y Findeter, además de crear líneas con tasas compensadas —en las que el Estado asume parte del interés— para abaratar la financiación productiva. Lea más: Tras carta de exministros de Hacienda, Petro respalda la idea de hacer inversiones forzosas, ¿qué son?

El antecedente: pacto por el crédito

El anuncio se produce mientras aún está en ejecución el llamado pacto por el crédito, firmado en 2024 entre el Gobierno y el sistema financiero para impulsar los desembolsos hacia sectores estratégicos durante 18 meses. Según cifras oficiales, entre septiembre de 2024 y comienzos de 2026 se han desembolsado más de $214 billones, equivalentes al 84% de la meta. Vivienda e infraestructura ya superaron el objetivo previsto, mientras que manufactura, agro, turismo y economía popular avanzan entre 77% y 83%.

Las advertencias del sector bancario sobre las inversiones forzosas