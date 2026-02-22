x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gobierno cita este lunes a la cúpula bancaria por decreto de inversiones forzosas

El Ejecutivo prepara un decreto que impondría inversiones forzosas al sistema financiero para ampliar el crédito productivo, en un contexto de salario mínimo al alza y tensiones con el sector.

  • La reunión se realizará en Bogotá en medio de reparos del sector financiero frente a la medida. FOTO: COLPRENSA
    La reunión se realizará en Bogotá en medio de reparos del sector financiero frente a la medida. FOTO: COLPRENSA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

El Gobierno y la banca vuelven a quedar frente a frente. Este lunes 23 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunirá en Bogotá con los presidentes de las principales entidades financieras para notificarles el decreto que prepara el Ejecutivo y que establecería inversiones forzosas al sistema financiero.

La información fue revelada por La FM, que confirmó el llamado a la cúpula bancaria en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno y el sector.

Le puede interesar: Inversiones forzosas: otro pulso entre el presidente Petro y los bancos

¿Qué son las inversiones forzosas?

La figura obligaría a los bancos a destinar una parte de sus recursos a líneas específicas de crédito, definidas por el Ejecutivo.

El ministro Ávila ya había mencionado esta posibilidad en el contexto de una eventual emergencia económica, con la que el Gobierno busca recaudar $8 billones para atender las afectaciones derivadas de la ola invernal.

Con el objetivo de garantizar recursos suficientes para atender la demanda de crédito”, señaló entonces el funcionario al referirse al mecanismo. Más recientemente, volvió a poner la propuesta sobre la mesa tras el aumento del salario mínimo de 23,7%, al considerar que el alza podría presionar los costos de las pequeñas y medianas empresas.

La intención oficial es ampliar el crédito de fomento y canalizar recursos a través de entidades como Bancóldex y Findeter, además de crear líneas con tasas compensadas —en las que el Estado asume parte del interés— para abaratar la financiación productiva.

Lea más: Tras carta de exministros de Hacienda, Petro respalda la idea de hacer inversiones forzosas, ¿qué son?

El antecedente: pacto por el crédito

El anuncio se produce mientras aún está en ejecución el llamado pacto por el crédito, firmado en 2024 entre el Gobierno y el sistema financiero para impulsar los desembolsos hacia sectores estratégicos durante 18 meses.

Según cifras oficiales, entre septiembre de 2024 y comienzos de 2026 se han desembolsado más de $214 billones, equivalentes al 84% de la meta. Vivienda e infraestructura ya superaron el objetivo previsto, mientras que manufactura, agro, turismo y economía popular avanzan entre 77% y 83%.

Las advertencias del sector bancario sobre las inversiones forzosas

La propuesta ha generado reparos en el gremio financiero. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advirtió que imponer cupos obligatorios puede alterar el funcionamiento del mercado de crédito.

En un comunicado, el gremio estimó que, de implementarse la medida, las tasas promedio de colocación podrían aumentar entre 50 y 100 puntos básicos y el crecimiento económico reducirse en cerca de 0,3 puntos porcentuales.

También alertó sobre riesgos para la estabilidad del sistema y la confianza de inversionistas, al recordar que los bancos administran el ahorro de millones de colombianos.

Conozca también: Asobancaria advierte que nuevas inversiones forzosas que propone el Gobierno por $35 billones obligaría a elevar tasas y reduciría cartera

El encuentro de este lunes marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el sector financiero. En juego está el equilibrio entre la necesidad de impulsar el crédito productivo y la estabilidad de un sistema que, hasta ahora, ha operado bajo reglas de mercado.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida