Inversiones forzosas: otro pulso entre el presidente Petro y los bancos

Las inversiones forzosas saltaron de nuevo al ruedo, luego de que el Gobierno Nacional confirmara que, en el contexto de otra emergencia económica decretada por la crisis ambiental en Sucre y Córdoba, expediría decretos de inversiones forzosas al sistema financiero y aplicaría un impuesto al patrimonio.
Según el presidente Gustavo Petro existen varios mecanismos para recoger los recursos que demanda la crisis, y entre ellos las inversiones forzosas a la banca vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica del Ejecutivo, toda vez que el mecanismo también fue invocado por el mandatario en mayo de 2024.
En un encuentro reciente con su gabinete, el presidente puso sobre la mesa los puntos clave de lo que sería la inclusión de decretos de inversión forzosa al sistema financiero.
Petro aseguró que con la medida vigente de inversión forzosa “la banca privada me engañó: no desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y ahora, sacaron el dinero del país e incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos”.
Insistió en que dicha figura regresa a la baraja de opciones luego de que, según dijo, no se cumplieran los acuerdos que llevaron a retirar un proyecto de ley en 2024.