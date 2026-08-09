Gobierno De la Espriella busca el restablecimiento comercial con Venezuela con apoyo de empresarios antioqueños

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca la reapertura de rutas comerciales con Venezuela, país que desde el pasado 3 de enero es administrado bajo la vigilancia de Estados Unidos. Como paso inicial en esa búsqueda el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se reunió con empresarios antioqueños. El anuncio lo hizo Restrepo a través de sus redes sociales. “Nos reunimos con el embajador designado de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, y con empresarios de Antioquia para explorar rutas concretas de reactivación del comercio y las relaciones bilaterales, en articulación con Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X. El vicepresidente aclaró que estas nuevas rutas de comercio binacional estarían protegidas por el gobierno de EE.UU. con el fin de dar garantías a los exportadores e importadores y así haya estabilidad en futuras negociaciones.

Igualmente, ya estos diálogos cuentan con el visto bueno de la administración Trump, esto gracias a la delegación estadounidense que estuvo en Cali el pasado 7 de agosto en la posesión presidencial y que dio luz verde para el “US-Colombia Bilateral Dialogue”. Según le manifestaron fuentes a EL COLOMBIANO, en la reunión se buscó identificar esas primeras limitaciones que hay para que Venezuela vuelva a ser un destino comercialmente atractivo para los colombianos, además de colaborar con el crecimiento de la economía del vecino país. En ese diagnóstico, desde el sector empresarial se encontraron limitaciones como el tema bancario, en las autorizaciones para el comercio y hasta el requerimiento de aprobaciones OFAC para seguir adelante con las operaciones. Lea también: ¿Qué le puede vender Colombia a Venezuela para la reconstrucción tras terremotos? Analdex calcula US$2.842 millones El encuentro, según conoció este medio, sirvió para revisar alternativas y conocer cómo el conjunto con el gobierno de Estados Unidos o con los actuales responsables de Venezuela se pueden ir destrabando restricciones bancarias, regulatorias y comerciales. Asimismo, desde el sector empresarial le manifestaron a este medio que el gobierno de De la Espriella ha mostrado la voluntad para que se retomen los altos niveles de exportación de décadas atrás. Para el vicepresidente Restrepo, este tipo de acciones significan “más empleo, más inversión y más ingresos para los colombianos, pero también una Colombia fortalecida como eje de democracia, confianza y cooperación en América Latina”.

Venezuela, una oportunidad comercial para Colombia

La relación comercial con Venezuela ha sido positiva para el país, pues pese a las dificultades económicas que ha sostenido la vecina nación durante el régimen chavista, se ha mantenido un intercambio entre los dos territorios. Así lo evidencian cifras de la Cámara Colombo Venezolana, que registró que durante el 2025 el intercambio entre ambos países alcanzó US$1.170 millones, siendo esto un crecimiento del 4,1 % en comparación al 2024. La misma entidad subrayó que dicha dinámica se vio marcada por una diversificación formal de la oferta que ocasionó transacciones de más de 2.700 productos y la participación de 1.300 empresas activas. Ya con el cambio de administración en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el intercambio comercial acumuló US$500 millones con corte al mes de mayo. En ese intercambio, las exportaciones desde Colombia representan US$451 millones mientras que lo importado desde el vecino país ha sido US$49 millones. Otro dato a tener en cuenta es que el vecino país también recuperó su intercambio comercial con Estados Unidos, algo que también puede favorecer a Colombia y ampliar sus alianzas.

De acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), entre enero y junio las operaciones comerciales entre el vecino país y EE.UU. registraron un fuerte repunte, después de varios años marcados por las restricciones, las sanciones y el deterioro de las relaciones entre ambos países. El principal impulso llegó por las ventas venezolanas hacia Estados Unidos. Las exportaciones alcanzaron US$6.565 millones en los primeros seis meses del año, un aumento de 159% frente al mismo periodo de 2025 y el nivel más alto para un primer semestre desde 2017. Con esa reactivación del comercio venezolano y un trabajo mancomunado para la eliminación de las restricciones mencionadas anteriormente puede haber un mayor nivel de intercambio beneficiando a sectores de alimentos, bebidas y tabaco, que representan aproximadamente el 25% de la oferta exportada desde Colombia. Otros sectores beneficiados podrían ser los productor químicos y las materias plásticas que representan el 22 % y el 12 % de esa oferta, respectivamente. Ante este escenario, el interés empresarial hacia el vecino país, así lo detalló la participación de cerca de 30 empresas colombianas en junio de este año en una misión empresarial organizada por la Cámara Colombo Venezolana y ProColombia para explorar oportunidades en sectores como energía, infraestructura, logística, manufactura, hidrocarburos, textiles y servicios. Siga leyendo: 17 empresas vuelven a mirar a Venezuela con sus inversiones Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas