¿Qué sigue para David Alonso tras su tropiezo en Silverstone?

David Alonso corrió el sábado el Gran Premio de Gran Bretaña, en la categoría Moto2, la intermedia del motociclismo de velocidad. Fue la primera carrera del colombo-español desde su anuncio como integrante de los equipos de Honda (HRC y LRC) como parte de su plantel para el próximo año en la categoría reina, MotoGP.

La decisión se anunció el pasado 21 de julio a través de las redes sociales de Honda, Aspar Team y del piloto. Lastimosamente, la primera presentación después de su confirmación en la mejor parrilla de pilotos del mundo no se pudo sustentar de inmediato con una buena actuación.

Silverstone, el mítico circuito de Inglaterra, no fue el lugar donde brillaría Alonso. El viernes, en los entrenamientos libres, David sufrió una caída de su motocicleta en la curva 16, lo que le dificultó pelear por uno de los 14 cupos directos a Q2. El sábado no clasificó entre los cuatro mejores de Q1, razón por la cual fue relegado al puesto 19 de la grilla en la carrera de ayer. Sin poder remontar y con una penalización a sus espaldas, el piloto número 80 del Aspar Team quedó en la posición 21, cerrando un fin de semana para el olvido. Esta carrera la ganó el checo Filip Salac.