MinHacienda designado descarta vender más acciones de Ecopetrol: “Hoy sería una locura”

La administración de Abelardo de la Espriella no contempla, al menos por ahora, vender una mayor participación de la Nación en Ecopetrol, una decisión que despeja una de las principales dudas sobre el futuro de la petrolera más importante del país y de uno de los activos estratégicos del Estado.
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, durante el evento Proyecto Colombia, organizado por Prisa Media y Caracol Radio, donde aseguró que una eventual enajenación sería inconveniente en el contexto actual debido a la pérdida de valor que ha registrado la compañía.
Actualmente, el Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, controla cerca del 88,5% de las acciones de Ecopetrol, participación que en distintos momentos ha sido objeto de debate como una posible fuente de recursos fiscales mediante una reducción hasta el 80%.