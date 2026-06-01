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“La democracia no se acepta ni se rechaza: se acata”: gremios responden a Petro tras cuestionar elecciones

Los principales gremios empresariales del país salieron en defensa de la institucionalidad electoral luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que no acepta los resultados del preconteo. Consejo Gremial, ANDI, AmCham y Fenavi pidieron respeto por autoridades electorales y advirtieron sobre los riesgos de debilitar la confianza en la democracia.

  • Los gremios empresariales respaldaron a la Registraduría y rechazaron los cuestionamientos del presidente Petro al proceso electoral tras la primera vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los gremios empresariales respaldaron a la Registraduría y rechazaron los cuestionamientos del presidente Petro al proceso electoral tras la primera vuelta. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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Los principales gremios empresariales del país elevaron en las últimas horas un llamado conjunto a respetar los resultados de la primera vuelta presidencial y respaldaron la institucionalidad electoral, luego de que el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, pusiera en duda la transparencia del proceso y asegurara que no acepta los resultados del preconteo divulgados por la Registraduría.

Esto se dio después de que se confirmara el paso a segunda vuelta de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes concentraron más del 83% de la votación y dejaron un país dividido entre dos grandes bloques electorales. Con el 98,27% de las mesas informadas, De La Espriella obtuvo más de 10,3 millones de votos (43,72%), mientras que Cepeda alcanzó 9,61 millones de sufragios (40,92%).

La controversia surgió luego de que Petro afirmara en su cuenta de X que el preconteo “no tiene fuerza vinculante” y cuestionara la confiabilidad del software utilizado para consolidar los resultados preliminares. El mandatario aseguró que en las últimas semanas se habrían realizado modificaciones a los algoritmos del sistema y que se incorporaron “800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

Frente a estas declaraciones, el sector empresarial reaccionó con inusual contundencia. El Consejo Gremial Nacional, que reúne a más de 30 organizaciones empresariales del país, emitió un comunicado en el que reconoció y respetó los resultados expresados en las urnas, calificándolos como una manifestación legítima de la voluntad popular.

La organización destacó la amplia participación ciudadana registrada durante la jornada electoral y expresó su respaldo a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Pública y a las demás instituciones encargadas de garantizar el desarrollo de las elecciones.

Además, “rechazamos las recientes declaraciones del Presidente de la República que ponen en duda la transparencia e integridad del proceso electoral sin que exista un pronunciamiento de las autoridades competentes”, señaló el documento.

Piden respeto por las instituciones

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, había destacado previamente el trabajo de la Registraduría por garantizar una jornada “transparente, organizada y confiable”, y aseguró que el país entra ahora en una etapa que exige responsabilidad, respeto por las instituciones y confianza en las reglas democráticas.

Gutiérrez también reiteró el compromiso del sector empresarial con la defensa de la democracia, la Constitución, la separación de poderes, la seguridad jurídica y las libertades económicas, advirtiendo que estos elementos son fundamentales para preservar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país.

En la misma línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su preocupación por lo que calificó como cuestionamientos constantes del Gobierno al sistema electoral y a las instituciones encargadas de garantizar la legitimidad de los procesos democráticos.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Colombia exige respeto por los resultados electorales, confianza en las instituciones y una segunda vuelta con plenas garantías democráticas.<br> Tras la primera vuelta presidencial, el Consejo Gremial Nacional hace un llamado a fortalecer las garantías democráticas, la neutralidad... <a href="https://t.co/ANIG2KpNKw">pic.twitter.com/ANIG2KpNKw</a></p>— Consejo Gremial (@ConsejoGremial) <a href="https://x.com/ConsejoGremial/status/2061284791979266094?ref_src=twsrc%5Etfw">June 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

A través de un comunicado, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió fortalecer las garantías institucionales de cara a la segunda vuelta presidencial e incluso planteó la necesidad de contar con un acompañamiento más amplio de organismos internacionales especializados en observación y defensa de procesos democráticos.

La confianza en las autoridades electorales, el respeto por la institucionalidad y la preservación de las reglas democráticas son elementos esenciales para la estabilidad de Colombia y para el adecuado desarrollo de las elecciones”, señaló el gremio.

“La institucionalidad está en juego”

Las voces de rechazo también llegaron desde otros sectores empresariales.

El presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, aseguró que “la institucionalidad del país está en juego” y pidió respetar los resultados electorales mientras avanzan los procesos oficiales de escrutinio.

Por su parte, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, recordó que el ordenamiento jurídico colombiano establece que los resultados electorales no son objeto de aceptación o rechazo por parte del presidente de la República, sino de acatamiento.

Lacouture explicó que el preconteo tiene únicamente carácter informativo y que los resultados definitivos son los que surgen del escrutinio oficial realizado por las autoridades electorales bajo supervisión judicial. “La pregunta es: ¿el Gobierno está dando garantías al proceso o pretende asumir un papel que la Constitución no le asigna?”, cuestionó.

Mientras el país se prepara para una de las segundas vueltas más polarizadas de los últimos años, los gremios coincidieron en que preservar la confianza en las instituciones electorales será clave para garantizar la legitimidad del resultado y evitar que la incertidumbre política termine afectando la estabilidad económica y la confianza ciudadana.

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