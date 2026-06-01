De la Espriella rompió el techo electoral de los candidatos respaldados por el uribismo en Antioquia

Cuatro años atrás, Iván Duque, en la primera vuelta presidencial de 2018, alcanzó 1.354.442 votos, una cifra clave que impulsó su llegada a la Casa de Nariño y ratificó a Antioquia como el principal fortín político del Centro Democrático.

Hasta ahora, el mejor antecedente correspondía a Federico Gutiérrez. En la primera vuelta presidencial de 2022, el actual alcalde de Medellín obtuvo 1.385.565 votos en Antioquia, consolidándose como el candidato más fuerte de la región y uno de los opositores principales de Gustavo Petro. Ese registro había sido considerado una de las demostraciones más contundentes del peso electoral que conserva el uribismo en el departamento.

En Antioquia hubo un nuevo récord tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Y es que Abelardo De la Espriella, candidato por el movimiento Defensores de la Patria, no solo obtuvo una cifra en el país -para muchos inimaginable- de 10.361.499 votos tras el 100% de las mesas informadas, sino que también se quedó con la mayor votación que ha alcanzando un candidato respaldado por el uribismo en el departamento, superando registros que durante más de una década habían ostentado figuras políticas como Federico Gutiérrez, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga.

Por su parte, Óscar Iván Zuluaga obtuvo 665.160 votos en la primera vuelta presidencial de 2014 en territorio antioqueño. Aunque después logró disputar la segunda vuelta frente a Juan Manuel Santos, sus números quedaron muy por debajo de los registros y no le alcanzó para ser el máximo mandatario del país.

Así las cosas, los resultados dan fe del fuerte respaldo que recibió el abogado costeño. Con una votación récord, De la Espriella rompió un techo que parecía difícil de superar, incluso para referentes con un historial político más fuerte y de más vieja data.

Su desempeño electoral no solo le permitió superar a esos tres referentes de la derecha, sino establecer una nueva marca para el uribismo en Antioquia.

El resultado adquiere más relevancia no solo por el debate actual y toda la polémica que ha traído lo hecho -y no hecho- en el gobierno de Gustavo Petro, sino también porque se produce en un contexto político distinto al de elecciones anteriores, cuando hubo mayor fragmentación electoral tras la fuerza que adquirió la izquierda.

Entérese: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

La votación obtenida por De la Espriella es el fiel reflejo de la capacidad de movilización que todavía tienen las fuerzas políticas asociadas al uribismo en el departamento. Y es que para nadie es un secreto que, históricamente, Antioquia ha sido una de las regiones más afines a discursos que prioricen la seguridad y la defensa de la empresa privada. Lo que a Grosso modo plantea De La Espriella en su campaña.

Más allá de la cifra final, la elección de 2026 deja una conclusión clara en Antioquia: Abelardo De la Espriella no solo consiguió una victoria de gran impacto en el departamento, sino que escribió su nombre en la historia reciente de la derecha colombiana al convertirse en el candidato respaldado por el uribismo con el mayor apoyo electoral registrado en territorio antioqueño, ¿será igual en la segunda vuelta?