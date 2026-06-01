Human Rights Watch pide defender a la Registraduría tras declaraciones de Petro sobre resultados de primera vuelta

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro desconociera los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cuales ubican a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que avanzan a la segunda vuelta presidencial.
A través de la red social X, Goebertus calificó como “lamentable” la postura de Gustavo Petro y defendió la solidez de las instituciones electorales colombianas. “Colombia tiene una autoridad electoral independiente y confiable”, señaló la directora de HRW, quien además cuestionó que desde la Presidencia se estén generando dudas sobre la legitimidad del proceso sin que se hayan presentado pruebas concluyentes.
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La directiva también hizo un llamado a la comunidad internacional para acompañar a las autoridades electorales en este momento. “La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó Goebertus, al advertir sobre la importancia de preservar la autonomía de la entidad encargada de organizar y garantizar los procesos electorales en el país. En su mensaje, insistió además en que “los resultados electorales deben respetarse”.