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La conmovedora reacción de Ancelotti a los mensajes de sus nietos antes de disputar el Mundial

O Globo le dio una sorpresa al técnico de Brasil, quien dejó salir su lado más humano antes del viaje para el Mundial de Norteamérica.

  • El técnico italiano Carlo Ancelotti que dirige a Brasil y estará en el Mundial de Norteamérica 2026 recibió un emotivo mensaje antes de la gran cita. FOTO TOMADA X@CBF_Futebol
    El técnico italiano Carlo Ancelotti que dirige a Brasil y estará en el Mundial de Norteamérica 2026 recibió un emotivo mensaje antes de la gran cita. FOTO TOMADA X@CBF_Futebol
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En una entrevista que concedió el técnico Carlo Ancelotti en medio de la preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, el seleccionador se vio sorprendido por un emotivo video que protagonizaron sus nietos, Alessandro, Andrea, Lucas y Leonardo, hijos de su primogénita Katia Ancelotti.

Durante el programa Domingão com Huck, que es conducido por Luciano Huck –un show que se emite todos los domingos y combina concursos, música, entrevistas a celebridades y emotivas historias de personas a lo largo de Brasil–, tuvo como invitado a Carlo Ancelotti, el técnico italiano que estará con Brasil en el Mundial de Norteamérica.

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La sorpresa para el italiano fue total cuando en la imagen del televisor aparecieron sus nietos Alessandro, Andrea, Lucas y Leonardo, quienes, además de hacerlo reír, también lo emocionaron al punto de dejar deslizar algunas lágrimas.

En el mensaje sus nietos le expresan su apoyo y le desean que sea campeón del mundo. En un momento, uno de ellos le dice que espera que derroten a Francia y España, algo que generó algunas risas del entrenador.

De esta manera, empezó una entrevista en la que el técnico italiano no solo habló de fútbol y del Mundial sino de la familia, de lo que significa el entorno no solo de los entrenadores sino de los jugadores que van a vivir lo más anhelado por cualquier jugador de fútbol, un Mundial.

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El reto de Ancelotti con Brasil es enorme, ya que la Canarinha ajusta 24 años sin ganar la corona en un Mundial, aunque es la selección con más títulos en la máxima cita del fútbol internacional.

Brasil ganó la copa en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Japón & Corea 2002.

Vea también: La FIFA reveló las 48 sedes de entrenamiento de las selecciones del Mundial 2026, ¿cuál será la de Colombia?

En el palmarés de campeones, a los brasileños les siguen Alemania e Italia, cada uno con cuatro coronas, pero en Norteamérica el único que lo podría alcanzar como máximo ganador son los alemanes, que han sido campeones en 1954, 1974, 1990 y 2014.

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