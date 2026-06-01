La conmovedora reacción de Ancelotti a los mensajes de sus nietos antes de disputar el Mundial

En una entrevista que concedió el técnico Carlo Ancelotti en medio de la preparación para el Mundial de Norteamérica 2026, el seleccionador se vio sorprendido por un emotivo video que protagonizaron sus nietos, Alessandro, Andrea, Lucas y Leonardo, hijos de su primogénita Katia Ancelotti.

Durante el programa Domingão com Huck, que es conducido por Luciano Huck –un show que se emite todos los domingos y combina concursos, música, entrevistas a celebridades y emotivas historias de personas a lo largo de Brasil–, tuvo como invitado a Carlo Ancelotti, el técnico italiano que estará con Brasil en el Mundial de Norteamérica.

También le puede interesar: Conozca a los grandes “cerebros” detrás de las selecciones en el Mundial

La sorpresa para el italiano fue total cuando en la imagen del televisor aparecieron sus nietos Alessandro, Andrea, Lucas y Leonardo, quienes, además de hacerlo reír, también lo emocionaron al punto de dejar deslizar algunas lágrimas.