El Grupo Argos totaliza $12,8 billones en ingresos

Esta actividad que al cierre del tercer trimestre del año representó el 54,6 % de los ingresos del Grupo Argos estuvo impulsada por la buena dinámica del mercado de Estados Unidos.

Es así como la filial Cementos Argos contabilizó ventas por 7,02 billones de pesos, un 11,36 % más que los 6,30 billones acumulados a septiembre del año anterior.

Por el lado de las utilidades, los datos muestran una contracción del 30,78 %, pues este rubro bajó de 126.858 millones de pesos entre enero y septiembre del año pasado a 87.804 millones en el mismo periodo de este 2019.

No obstante, en un comunicado la cementera explicó que “continúa enfocada en su propósito de eficiencia y en la implementación de una estrategia de reducción de deuda, a través de la desinversión de activos no estratégicos o no operacionales y la optimización del manejo del capital de trabajo”.

En la misma línea se expresó la holding, que resaltó que Cementos Argos aumentó en un 36 % sus despachos a las obras de cuarta generación (4G), liderando las adjudicaciones en el sector de infraestructura en Colombia.

Además, destacó el aumento del 10 % en los volúmenes de cemento en Estados Unidos, lo que impulsó el crecimiento en los ingresos (ver Radiografía).

En la bolsa de valores el precio de la acción ordinaria de la cementera ganó 340 pesos en nueve meses, pues inició en enero en 7.100 pesos y finalizó septiembre en 7.440, lo que corresponde a una valorización de un 4,78 %. La especie observó su mayor valor este año el primero de febrero cuando llegó a 8.360 pesos.