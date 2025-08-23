Gobierno Petro sostuvo reunión con disidencias de Calarcá un día después del ataque al helicóptero en Amalfi

Pese a la ola de violencia que ha vivido esta semana Colombia debido a ataques a la Fuerza Pública y a la población civil por parte de grupos al margen de la ley, el gobierno de Gustavo Petro insiste en sostener conversaciones con algunos de ellos en medio de su política de Paz Total.
Así lo dio a conocer el diario El Espectador, quien reveló que el día de ayer viernes, 24 horas después de que un helicóptero de la Policía fue derribado en Amalfi, una delegación del Gobierno Nacional se reunió con las disidencias de alias Calarcá.