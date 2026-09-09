Proponen eliminar el 4x1000 para traslados entre cuentas del mismo titular, sin importar el monto

Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca modificar las reglas del 4x1000 para permitir que las personas trasladen dinero entre cuentas y productos financieros de su propiedad sin pagar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), incluso si están en diferentes entidades y sin importar el monto.
La iniciativa fue presentada por el representante Daniel Felipe Briceño Montes, del Centro Democrático, y plantea modificar el artículo 879 del Estatuto Tributario para que la exención se aplique cuando se compruebe que tanto la cuenta o producto de origen como el de destino pertenecen al mismo titular.