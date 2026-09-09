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Video | ¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anotó su gol 979 con un salto sostenido en una nueva victoria de Al-Nassr

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, está a 21 goles de los 1.000.

  • Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los 1000 goles. FOTOS: X AlNassrEn
    Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los 1000 goles. FOTOS: X AlNassrEn
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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En el marco de la quinta fecha de la Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr de Ange Postecoglou recibió al Abha en el Al-Awwal Park con la obligación de ganar para seguir en competición por el torneo local contra el Al-Hilal, su gran rival con el que compite en los últimos años por ser el club más grande de Arabia. El conjunto amarillo lo lidera en el terreno de juego Cristiano Ronaldo, quien está persiguiendo como loco la marca de los 1000 goles profesionales.

Al inicio, el compromiso se tornó un poco frenado. El ritmo de juego no parecía arrancar a pesar de la posesión del Al-Nassr y los constantes intentos de remates afuera del área. No fue hasta el minuto 22, cuando Cristiano Ronaldo, con una de sus especialidades, el golpe de cabeza, puso el 1-0 a favor del local tras impactar una pelota en un tiro de esquina. “El Bicho” dejó claro que aún tiene esa capacidad física que siempre lo acompañó y ganó por los aires, como en los viejos tiempos.

La anotación le valió al luso su gol número 979 como profesional, aumentando su propio récord y acercándose a 21 goles, no más de los 1.000. Para nadie es un secreto la obsesión de CR7 por romper cuanta marca pueda; por eso, en este inicio de campeonato, “El Comandante” ya ajusta tres anotaciones con los “Caballeros de Najd” por la liga local.

Con este marcador finalizó el primer tiempo en Riyadh, una ventaja que le brinda 15 puntos en la tabla de posiciones al Al-Nassr, que con Postecoglou buscará repetir el título obtenido la temporada inmediatamente anterior con Jorge Jesús, entrenador que seguirá con Cristiano Ronaldo en sus filas, pues es el nuevo estratega de Portugal de cara a la Eurcpopa del 2028 en el Reino Unido.

Triunfo y punta compartida

El segundo tiempo continuó como finalizó, Al-Nassr nunca cesó su ataque. Tan solo 13 minutos le bastaron a los “Caballeros del Najd” para llegar a su segunda anotación, obra de Abdullah Al-Hamdan. Posteriormente, el Abha recortaría distancias al 75’ con gol del ex-Betis, Nabil Fekir. Con este triunfo, el Nassr de CR7 es segundo con 15 puntos, los mismos que Al-Hilal.

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¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo como profesional y cuántos le faltan para llegar a 1.000?
Cristiano Ronaldo llegó a 979 goles profesionales tras marcar ante el Abha, por lo que, según la noticia, le faltan 21 goles para alcanzar los 1.000.
¿Cómo marcó Cristiano Ronaldo contra el Abha?
Ronaldo marcó de cabeza en el minuto 22, aprovechando un tiro de esquina para poner el 1-0 del Al-Nassr.
¿Quién es el entrenador del Al-Nassr y qué objetivo tiene esta temporada?
El entrenador del Al-Nassr es Ange Postecoglou, y el objetivo señalado en la noticia es repetir el título de la temporada anterior y mantenerse en la pelea por el campeonato frente al Al-Hilal.
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