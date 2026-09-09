Video | ¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anotó su gol 979 con un salto sostenido en una nueva victoria de Al-Nassr

En el marco de la quinta fecha de la Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr de Ange Postecoglou recibió al Abha en el Al-Awwal Park con la obligación de ganar para seguir en competición por el torneo local contra el Al-Hilal, su gran rival con el que compite en los últimos años por ser el club más grande de Arabia. El conjunto amarillo lo lidera en el terreno de juego Cristiano Ronaldo, quien está persiguiendo como loco la marca de los 1000 goles profesionales.

Al inicio, el compromiso se tornó un poco frenado. El ritmo de juego no parecía arrancar a pesar de la posesión del Al-Nassr y los constantes intentos de remates afuera del área. No fue hasta el minuto 22, cuando Cristiano Ronaldo, con una de sus especialidades, el golpe de cabeza, puso el 1-0 a favor del local tras impactar una pelota en un tiro de esquina. “El Bicho” dejó claro que aún tiene esa capacidad física que siempre lo acompañó y ganó por los aires, como en los viejos tiempos.