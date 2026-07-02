Guerra en Medio Oriente dejó un hueco de $6,48 billones en el Fepc y el ACPM sigue siendo el mayor reto fiscal

La escalada del conflicto en Medio Oriente elevó el costo de los subsidios a los combustibles en Colombia y llevó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) a $6,48 billones, equivalentes a cerca del 0,3% del PIB, según un análisis de Alianza. De acuerdo con el analista Carlos Alberto Velásquez, el déficit aumentó durante los meses de mayor tensión en los mercados internacionales, pese a los incrementos en los precios de la gasolina y del ACPM aplicados por el Gobierno entre abril y mayo.

“El déficit generado por el subsidio a los combustibles en Colombia aumentó en el marco del conflicto en Medio Oriente hasta acercarse a los $6 billones (0,3% del PIB), esto pese a los incrementos en los precios de la gasolina y del ACPM que se realizaron en abril y mayo”, señaló el experto económico. El informe explica que el mayor costo obedeció al repunte temporal del precio internacional del petróleo durante el periodo de confrontación, lo que incrementó el valor de los subsidios asumidos por el Estado. Tras el anuncio de un acuerdo inicial para poner fin al conflicto, el mercado petrolero reaccionó con una disminución de los precios y el Brent volvió a ubicarse alrededor de los US$70 por barril. Ese comportamiento permitió reducir la diferencia entre el precio internacional y el ingreso al productor de la gasolina. Actualmente, el precio internacional de la gasolina equivale a $10.407 por galón, mientras que el ingreso al productor en Colombia se ubica en $10.761 por galón, una brecha que prácticamente desapareció.

Según Velásquez, esta corrección implica que el déficit pendiente del Fepc está concentrado principalmente en el diésel. “Ante el acuerdo inicial para terminar el conflicto, los precios del petróleo reaccionaron a la baja, bordeando los US$70 por barril Brent, lo que a su vez redujo la brecha entre el precio internacional y el local de la gasolina. De esta manera, el déficit restante se asocia principalmente al ACPM”, explicó.

El subsidio al ACPM continúa siendo el principal desafío

Mientras la gasolina prácticamente alcanzó el equilibrio frente al mercado internacional, el ACPM mantiene una diferencia considerable. El precio internacional del diésel alcanza $11.321 por galón, mientras que el ingreso al productor permanece en $6.045 por galón, lo que obliga al Estado a mantener un elevado nivel de subsidios.

Por esta razón, Alianza considera que, incluso con la reducción del precio del petróleo, aún no existen condiciones para reducir nuevamente el precio de la gasolina, ya que el subsidio al ACPM continúa ampliando el déficit del fondo. El estudio destaca que la apreciación del peso ha contribuido a contener el deterioro de las cuentas fiscales. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) pasó de $3.757,08 al cierre de 2025 a $3.459,53 el 22 de junio de 2026, lo que representa una apreciación de 7,9% en lo corrido del año. Según las estimaciones de Alianza, cada $100 de fortalecimiento del peso reduce el déficit del Fepc en aproximadamente $820.000 millones.

Velásquez agregó que un entorno de menor precio del petróleo y una moneda colombiana más fuerte podrían seguir disminuyendo el déficit, aunque probablemente no serían suficientes por sí solos. “Factores como una mayor apreciación del peso o una caída adicional del petróleo podrían contribuir a reducir dicho déficit, si bien cabe destacar que podrían ser necesarios nuevos aumentos en los precios locales”, afirmó.

El próximo Gobierno enfrentará el costo político de desmontar el subsidio

El informe advierte que el mayor reto recaerá sobre la próxima administración, que deberá decidir entre mantener el subsidio al ACPM o avanzar hacia un esquema de precios alineado con el mercado internacional.

De acuerdo con Alianza, si se eliminara completamente el subsidio, el precio del ACPM tendría que aumentar cerca de 81%, con un impacto estimado de 1,2 puntos porcentuales sobre la inflación. Ese escenario representa uno de los principales dilemas de política económica. “El costo político de esta decisión se asociaría a su efecto inflacionario, evidenciando así una de las encrucijadas que enfrentará el próximo Gobierno”, concluyó Velásquez.