Guerra en Medio Oriente dejó un hueco de $6,48 billones en el Fepc y el ACPM sigue siendo el mayor reto fiscal

La escalada del conflicto en Medio Oriente elevó el costo de los subsidios a los combustibles en Colombia y llevó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) a $6,48 billones, equivalentes a cerca del 0,3% del PIB, según un análisis de Alianza.
De acuerdo con el analista Carlos Alberto Velásquez, el déficit aumentó durante los meses de mayor tensión en los mercados internacionales, pese a los incrementos en los precios de la gasolina y del ACPM aplicados por el Gobierno entre abril y mayo.