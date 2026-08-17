“La patria está de pie”: De la Espriella lanzó Plan Milagro de reconstrucción tras terremoto

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia tendría un costo cercano a $30 billones, de acuerdo con una primera estimación técnica de las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
El dato fue revelado por el presidente Abelardo De La Espriella durante una alocución televisada este lunes festivo, en la que entregó un balance de la emergencia y anunció el inicio de un Plan Milagro de reconstrucción para las ciudades más afectadas.
En su diagnóstico, el primer mandatario explicó que de los $30 billones estimados de manera preliminar, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a afectaciones en edificaciones, mientras que otros $5,5 billones estarían relacionados con daños en infraestructura.