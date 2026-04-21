Primera cuota de impuesto al patrimonio dejaría desfase de $1,72 billones, ¿Gobierno infló la meta?

El recaudo del impuesto al patrimonio para personas jurídicas está lejos de lo esperado por el Gobierno Nacional. De hecho, el dinero recogido en la primera cuota, de dos pagos programados, no alcanza ni a cubrir una tercera parte de la emergencia económica decretada para atender la ola invernal. Las compañías con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones tenían que realizar el primer pago a inicios de este mes. No obstante, datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) revelan que a corte del 14 de abril solo se recaudaron $2,43 billones de los $8,3 billones proyectados por el Ministerio de Hacienda en el Decreto 173 de 2026, que oficializó este gravamen. La Dian solo pudo juntar en la primera cuota alrededor del 29% del dinero. En teoría, la Dian debió reunir en sus arcas $4,15 billones por concepto del nuevo impuesto, ya que cada pago es del 50%. La realidad es que hay un desfase de $1,72 billones en comparación con esas proyecciones.

El sector de Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros fue el principal contribuyente al impuesto, aportando más de $1,12 billones. Esta cifra representa casi la mitad del recaudo total. El segundo fue Comercio al por mayor y al por menor (incluyendo transporte y alojamiento), con aproximadamente $368.612 millones, seguido muy de cerca por los sectores de Manufactura, con $237.892 millones (ver infografía).

¿Una cifra inflada?

La primera lectura de los críticos del Ejecutivo obedece a que el resultado confirma que la meta del MinHacienda es poco realista y técnica. “Es una cifra absolutamente inflada como las que usualmente sacan desde la política hacienda y fiscal de este gobierno”, cuestionó Lisandro Junco, exdirector de la Dian. Para el experto, el problema radica en el diseño del impuesto. A su juicio, se trata de un tributo “mal hecho”, que no logró capturar la base esperada. Añadió que muchas empresas no permanecieron pasivas frente a la medida. Por el contrario, implementaron estrategias legales para reducir su carga tributaria. Le puede gustar: Consejo Gremial pide suspender el impuesto al patrimonio para evitar que “miles de empresas terminen quebrando” “Muchas empresas y universidades hicieron planeaciones tributarias defensivas que son legales para reducir esa exposición”, dijo el exfuncionario. Estas acciones incluyeron reorganización de activos, revisión de estructuras corporativas y ajustes en la valoración de patrimonios, siguiendo las normas contables y fiscales vigentes. La realidad es que los analistas consideran que el bajo recaudo está explicado por varios factores. Henry Amorocho, gerente de Amorocho&Daza y docente de la Universidad del Rosario, señaló que uno de los principales elementos es la incertidumbre que despertó el Gobierno al insistir con tributos al patrimonio. Hay que recordar que incluyó gravámenes similares en reformas tributarias que fueron rechazadas por el Congreso en dos ocasiones. Luego, en esta emergencia económica se decretó por primera vez el impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sucursales extranjeras, una medida que no fue bien recibida por expertos tributarios ni presupuestales. No se puede dejar de lado que existen dudas sobre la validez de la emergencia. Diversas interpretaciones apuntan a que las lluvias no constituyen un hecho sobreviniente, ya que en Colombia son recurrentes, lo que podría derivar en la inexequibilidad de la medida, según Amorocho.

Posible salida de capitales

Con eso de fondo, el experto en impuestos considera que el temor a esta clase de impuesto generó una posible salida de capitales del país. “Las personas venían conociendo del impuesto y algunos optan por defenderse, lo que incluso genera salida de capitales”, dijo. Su análisis apunta a que algunos optaron por mecanismos alternativos. Por ejemplo, realizaron acuerdos de pago con la Dian, accediendo a condiciones más favorables en tasas de interés.