Paloma Valencia toma distancia de Abelardo y rechaza tomarse un café con él: “No somos parecidos”

La candidata presidencial Paloma Valencia respondió a cuestionamientos sobre una eventual cercanía con Abelardo de la Espriella, así como sobre el café que le propuso al exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Sin embargo, aseguró que ambos representan proyectos distintos.
En una entrevista con Caracol Radio, Valencia dejó claro que no contempla renunciar a las banderas políticas que ha defendido durante su carrera y enfatizó que su proyecto político es diferente al de otros sectores de derecha, como el del abogado De la Espriella.
“La gente dice que hay dos candidatos parecidos, no, no somos parecidos, somos muy distintos. Yo soy una persona que siempre ha defendido a los colombianos. Soy una persona que viene de un proceso muy largo en un partido que ha dado muchas batallas”, afirmó.