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Paloma Valencia toma distancia de Abelardo y rechaza tomarse un café con él: “No somos parecidos”

Nuevamente, la candidata del Centro Democrático cerró la puerta a cualquier alianza con Abelardo de la Espriella.

  • La candidata del Centro Democrático no aspiraría a buscar algún acercamiento con la campaña de De la Espriella. Foto: Colprensa
    La candidata del Centro Democrático no aspiraría a buscar algún acercamiento con la campaña de De la Espriella. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La candidata presidencial Paloma Valencia respondió a cuestionamientos sobre una eventual cercanía con Abelardo de la Espriella, así como sobre el café que le propuso al exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Sin embargo, aseguró que ambos representan proyectos distintos.

En una entrevista con Caracol Radio, Valencia dejó claro que no contempla renunciar a las banderas políticas que ha defendido durante su carrera y enfatizó que su proyecto político es diferente al de otros sectores de derecha, como el del abogado De la Espriella.

“La gente dice que hay dos candidatos parecidos, no, no somos parecidos, somos muy distintos. Yo soy una persona que siempre ha defendido a los colombianos. Soy una persona que viene de un proceso muy largo en un partido que ha dado muchas batallas”, afirmó.

Es más, la candidata aseguró que no está dispuesta a modificar sus posturas políticas en medio de la contienda electoral.

“Yo no estoy aquí para soltar las banderas de lo que yo represento, de lo que he hecho y ni estoy en disposición de construir nada distinto a lo que hemos construido en este instante”, agregó.

Todo el cuestionamiento surge luego de que la candidata del Centro Democrático buscara un acercamiento con Fajardo. Sin embargo, el café se enfrió y el candidato de centro rechazó una posible alianza entre ambos.

Las críticas al uribismo

Valencia además cuestionó la actitud del sector político de Abelardo de la Espriella frente al expresidente Álvaro Uribe.

“Claro que nos ha sorprendido, pero además la manera con la sevicia que han tratado al presidente Uribe, porque normalmente los que posan de amigos uribistas esperan a ganar para traicionar al presidente Uribe. Estos empezaron a atacarlo desde ahora”, sostuvo.

Es más, la senadora del Centro Democrático también denunció supuestos ataques en redes sociales y presiones de sectores económicos durante la campaña.

“Sacan unos videos de inteligencia artificial absolutamente asquerosos, diciendo que nosotros pues estamos manipulando encuestas”, señaló.

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La candidata, que compite por el segundo lugar en un eventual balotaje tras estas elecciones en primera vuelta que se llevarán a cabo este domingo 31 de mayo, reafirmó su posición: “Yo creo que aquí lo que hemos visto es la injerencia de grupos económicos muy potentes a favor de una determinada campaña, con desprestigio a quien no tiene nada que ocultar, porque vuelvo y repito, mi vida es un libro abierto para que lo investigue el que quiera”.

Lea también: ¿Van a investigar a Petro? Procuraduría pidió a la Comisión de la Cámara las denuncias por participación en política

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