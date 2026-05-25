Gobierno prepara primeras zonas temporales para criminales del Clan del Golfo: así funcionarán

El próximo 25 de junio está previsto el inicio de la instalación de la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) acordada entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, en Tierralta, Córdoba, un territorio marcado por la desmovilización paramilitar de comienzos de los años 2000.
La expectativa alrededor de este mecanismo no solo responde al alcance del proceso, sino también a la historia del municipio. Hace más de dos décadas, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron el acuerdo que condujo a la desmovilización de miles de combatientes.
Parte de esas estructuras terminaron reorganizándose y dieron origen a nuevas organizaciones criminales, entre ellas el actual Clan del Golfo.
Ahora, el Gobierno busca abrir un nuevo capítulo con la llegada de entre 400 y 500 criminales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) a esa primera zona temporal.