Gobierno prepara primeras zonas temporales para criminales del Clan del Golfo: así funcionarán

El próximo 25 de junio está previsto el inicio de la instalación de la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) acordada entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, en Tierralta, Córdoba, un territorio marcado por la desmovilización paramilitar de comienzos de los años 2000. La expectativa alrededor de este mecanismo no solo responde al alcance del proceso, sino también a la historia del municipio. Hace más de dos décadas, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron el acuerdo que condujo a la desmovilización de miles de combatientes. Parte de esas estructuras terminaron reorganizándose y dieron origen a nuevas organizaciones criminales, entre ellas el actual Clan del Golfo. Ahora, el Gobierno busca abrir un nuevo capítulo con la llegada de entre 400 y 500 criminales del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) a esa primera zona temporal.

El grupo ilegal cuenta con cerca de 10.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia, la mayoría de los cuales quedarán expectantes frente al resultado del experimento con los primeros 500. Desde la delegación oficial insisten en que el modelo será distinto al aplicado en el pasado. En diálogo con Semana, Álvaro Jiménez Millán, coordinador de las conversaciones sociojurídicas con esa organización armada, aseguró que se trabaja en aspectos logísticos, operativos y administrativos para evitar retrasos o cambios en el cronograma acordado. El proceso involucra a varias entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y organismos internacionales como la OEA. Lea además: “Las ZUT no serán una zona de despeje como la de Pastrana”: jefe negociador del gobierno Paralelamente, el Gobierno también avanza en otro proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia armada comandada por alias “Walter Mendoza”. En este caso, la primera ZUT estará ubicada en zona rural del Valle del Guamuez, Putumayo, donde ingresarán inicialmente cerca de 100 combatientes.

¿Afectan las zonas de ubicación temporal a las elecciones?

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, explicó en diálogo con Colprensa que quienes entren a estas zonas deberán hacerlo sin armas y sin uniformes. “Cuando ingresan a la zona, ya dejan de pertenecer al grupo”, afirmó. El funcionario rechazó las comparaciones con antiguas zonas de despeje y aseguró que en estos espacios seguirá funcionando plenamente el Estado. “No es un salto al vacío y todo está regulado”, dijo. Según explicó Novoa, la seguridad estará a cargo de la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, organismo que además acompañará la destrucción del material de guerra incautado. Le puede interesar: Defensoría cuestiona carrera del Gobierno con zonas para armados ilegales: “No hay garantías” Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario, enfatizó en conversación con EL COLOMBIANO la inconveniencia de instalar los caseríos para los combatientes justo en época electoral, un periodo muy sensible en términos de orden público, que requiere la máxima concentración de la Fuerza Pública en dicha tarea. “En el caso del Clan del Golfo, la fiscal general no autorizó la suspensión de las órdenes de captura porque dijo que no hay un cumplimiento mínimo de los presupuestos de paz, lo que demuestra que no hay una intención primera ni muestras de voluntad política para la desmovilización final”, manifestó. Para Ruiz, “uno no entiende por qué este tipo de concesiones tan afanosas, que refuerzan la duda que siempre ha habido sobre el Gobierno, incluso desde antes de que se posesionara, cuando hacían reuniones con jefes de bandas criminales en la cárcel y nadie entendía qué pretendían. No sabemos hasta dónde incidieron en las elecciones del 2022 y si fueron determinantes en ciertas zonas a favor del candidato Petro en ese momento”.

¿Qué le dijo el Gobierno a las comunidades sobre las ZUT?