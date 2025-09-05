La inflación se aceleró y subió a 5,10% en agosto

El aterrizaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hacia la meta de 3% del Banco de la República no acaba de cuajar, pues en agosto la cifra anualizada volvió a ubicarse arriba del 5%.

El reporte mensual presentado por el Dane precisó que la inflación, para los últimos 12 meses, fue de 5,10%, dato menor al 6,12% observado en agosto del año pasado, pero mayor al 4,9% de hace un mes. La directora de la entidad, Piedad Urdinola, detalló que los grupos de gasto que presionaron al alza la inflación fueron educación, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, bebidas alcohólicas y tabaco y por último, transporte (ver gráfico). Por su parte, las menores variaciones se apreciaron en los gastos de las familias asociados a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, bienes y servicios diversos, muebles, artículos para el hogar, prendas de vestir y calzado, recreación y cultura e información y comunicación. El top 3 de las ciudades con los incrementos más relevantes del IPC fueron Pereira (5,97%), Bucaramanga (5,85%) y Armenia (5,65%).

Entre las capitales con los menores índices de inflación figuran Santa Marta (2,11%), Valledupar (3,47%) y Riohacha (3,56%). Para Medellín, el IPC anualizado a agosto fue de 5,32%, mayor al promedio nacional. El resultado nacional del IPC fue levemente mayor a la estimación que tenían los analistas que respondieron la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, quienes apuntaron al 5,07%, y regresó a niveles mayores a 5% como en mayo anterior, cuando estuvo en 5,05%.

IPC en agosto de 2025

El IPC de agosto fue de 0,19%, mayor al 0% reportado por el Dane en el mismo mes del año pasado. Durante el octavo mes de este año el fenómeno inflacionario estuvo impulsado por las variaciones de los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar correspondientes a bebidas alcohólicas y tabaco (0,59%), restaurantes y hoteles (0,49%), salud (0,46%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45%) y por último, bienes y servicios diversos (0,44%).

En contraste, las categorías de educación (0,13%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), muebles, artículos para el hogar (0,05%), prendas de vestir y calzado (-0,02%), transporte (-0,03%), información y comunicación (-0,15%) y por último, recreación y cultura (-0,30%), que tuvieron una variación menor al promedio nacional de 0,19%. El dato mensual de la inflación fue igual a lo calculado por los analistas económicos consultados por la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Emisor quienes, justamente, estimaron una variación de 0,19%. El dato de inflación en agosto para la capital antioqueña fue 0,21%, jalonado por la dinámica de los precios de las frutas, los arriendos y la electricidad. Las menores variaciones de la inflación en Medellín, durante agosto, se apreciaron en los rubros de bienes y servicios como papas, paquetes turísticos y condimentos, de acuerdo con los datos suministrados por Urdinola.

Expectativas del IPC para final de 2025

Analistas del Grupo Cibest (matriz de Bancolombia) habían anticipado que en agosto la inflación anual volvería a acelerarse, en un entorno caracterizado por riesgos al alza. Enumeraron que el incremento en el salario mínimo, las implicaciones sobre la tasa de cambio y el riesgo país derivadas de la incertidumbre fiscal local, así como las elevadas expectativas de inflación y la posible aprobación de la reforma tributaria (que según estimaciones del Ministerio de Hacienda incrementaría la inflación en hasta 1,1%) serían algunos de los factores más visibles en el panorama de corto plazo con influencia en la dinámica del IPC. En esa línea los analistas que hicieron parte del sondeo de Fedesarrollo prevén que en diciembre de 2025 la inflación cierre en 4,94% (aumentando frente al 4,79% de la encuesta de julio), en un rango entre 4,76% y 5,04%, por lo que las expectativas del mercado aún se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (entre 2% y 4%). Por su parte, los investigadores económicos de Davivienda Corredores consideran que a finales de este año el IPC se ubique en 4,98%. “En cuanto al 2026, proyectamos que en el segundo semestre la inflación se ubique dentro del rango meta del Banco de la República y termine el año a un nivel del 3,97%”, anotaron los expertos de esa entidad financiera.