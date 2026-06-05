Medellín, la más golpeada por la inflación en mayo

En mayo, el Índice de Precio al Consumidor (IPC) observó una variación de 0,47%, según divulgó anoche la directora del Dane, Piedad Urdinola.

De acuerdo con las cifras oficiales, cinco divisiones de gasto de los hogares se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), recreación y cultura (0,77%), transporte (0,61%), muebles, artículos para el hogar (0,53%) y por último, salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: las prendas de vestir y calzado (0,42%), restaurantes y hoteles (0,38%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), información y comunicación (0,25%), bienes y servicios diversos (0,22%), educación (0,00%) y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%). Del reporte oficial se destaca que Medellín tuvo la variación más alta del país, pues la inflación mensual se ubicó en 0,73%, presionada por los grupos de gasto de los hogares atados a arriendos, los servicios de electricidad y suministro de agua y combustibles para vehículos.

En contraste, hubo varios productos de la canasta familiar en la capital antioqueña que durante mayo apreciaron una variación negativa, ayudando a que el IPC no fuera más alto. De ese paquete hicieron parte los tomates, los plátanos, las papas, la carne de cerdo y los vehículos nuevos y usados.

Presión de los arriendos y el Mundial

Según las cifras del Dane, los arriendos volvieron a ganar protagonismo en la inflación de mayo en Medellín y el resto del país, ya que se consolidaron como uno de los factores que más presionan el costo de vida de los hogares. La entidad identificó que los pagos por vivienda, observaron el mayor crecimiento dentro de la división de gasto de alojamiento, agua, electricidad y gas. Vale anotar que el Dane explicó que este comportamiento está asociado principalmente al mecanismo de indexación de los contratos de arrendamiento.

En Colombia, los incrementos anuales de los cánones suelen estar ligados a la variación del IPC del año anterior, lo que genera un efecto de arrastre sobre la inflación actual. “Los aumentos vistos en años previos continúan reflejándose en los precios actuales debido a la actualización de los contratos de arrendamiento”, señaló Urdinola. El impacto de los arriendos también fue evidente en varias ciudades del país, donde este rubro figuró entre los principales responsables del aumento mensual de los precios. Y es que además de Medellín, la presión se observó en Santa Marta, Villavicencio y Cúcuta.

El Dane también detectó un “efecto mundialista” ene l IPC de mayo en dos áreas principales: la recreación y el transporte. En el rubro de recreación y cultura se observó un incremento en los precios de las afiliaciones y paquetes de televisión por cable o suscripción. Para Urdinola este es un comportamiento “típico de esta temporada” debido al interés de los consumidores por acceder a la transmisión de los partidos del Mundial 2026. En el caso del transporte existe un efecto en el precio de los tiquetes aéreos. Es así como se aprecia un aumento en los pasajes hacia las ciudades donde se disputará el Mundial, lo cual contribuyó a la variación mensual de la división de transporte.

Inflación anualizada

El IPC para los últimos 12 meses observó una variación de 5,84%, nivel mayor al 5,05% reportado por el Dane en mayo del año pasado. El dato es el más alto desde septiembre de 2024, cuando se ubicó en 5,81%. Las divisiones que impulsaron el indicador fueron restaurantes y hoteles, salud, educación, bebidas alcohólicas y tabaco, muebles, artículos para el hogar, bienes y servicios diversos y por último, alimentos y bebidas no alcohólicas.