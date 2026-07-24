Ángela lleva 8 años en una cama y necesita $10 millones para una cirugía urgente

Cada día comienza igual para Ángela María Agudelo Rave en el barrio Villa Guadalupe de Aranjuez, en Medellín: acostada en una cama, soportando dolores permanentes y dependiendo completamente de su madre, Consuelo, una mujer que, pese a padecer artrosis, continúa siendo su principal cuidadora. Su realidad cambió hace cerca de ocho años, cuando una serie de complicaciones médicas derivadas de una enfermedad deterioraron progresivamente su estado de salud hasta dejarla sin posibilidad de caminar. Hoy, Ángela enfrenta una decisión difícil pero necesaria. Los especialistas le indicaron que la única alternativa para poner fin a las infecciones, el intenso dolor y las complicaciones que sufre en la pierna izquierda es una amputación. Lea más: Milagro de solidaridad: a Luz María le quitaron un tumor de su rostro Sin embargo, para que ese procedimiento pueda realizarse y para afrontar todo el proceso posterior, ella y su madre necesitan reunir alrededor de $10 millones, recursos que cubrirían copagos, medicamentos, insumos médicos, transporte, alimentación y la recuperación tras la intervención quirúrgica. La historia familiar también ha estado marcada por episodios de violencia intrafamiliar. Según relató la Fundación Un Viejo Favor, la cual dio a conocer esta historia, tanto madre como hija fueron víctimas de maltrato físico y psicológico, una situación que agravó aún más las dificultades que han debido enfrentar.

Una pequeña tienda sostiene el hogar

La única fuente de ingresos con la que sobreviven ambas mujeres es una pequeña tienda instalada en el primer piso de su vivienda. Con ese modesto negocio logran cubrir apenas los gastos básicos, una situación que hace prácticamente imposible asumir los costos adicionales que implica la cirugía y el proceso de rehabilitación.

El dinero que se logre recolectar también permitirá cubrir servicios públicos, adquirir medicamentos y reparar la silla de ruedas eléctrica de Ángela. El director de la fundación, Santiago Jaramillo, relató que una de las imágenes que más lo impactó al conocer el caso fue descubrir que Ángela lleva casi ocho años sin salir de su habitación. ”Ellas pagan al mes unos $350.000 de servicios públicos aquí en esta casita, pero lo que estamos tratando es que ayuden a Ángela para que pueda cambiar su vida y salir de esta pieza después de tanto”. La silla de ruedas eléctrica con la que podría desplazarse permanece guardada porque actualmente no funciona y, además, las condiciones físicas de la mujer hacen imposible utilizarla mientras no sea sometida a la cirugía. Según explicó la organización, la enfermedad que inicialmente padeció desencadenó otras complicaciones médicas, entre ellas una grave afectación en una de sus extremidades y una patología conocida como elefantiasis, situación que deterioró progresivamente su movilidad.

Una campaña de fe

Con el propósito de hacer realidad esa posibilidad, la fundación inició una campaña solidaria para recaudar los $10 millones que se necesitan. Entérese: Gabriel padece cáncer, vive en Medellín y necesita arreglar su casa que se la está comiendo la humedad: así puede ayudar Además, hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos, recordando que cualquier aporte puede marcar una diferencia para una mujer que lleva años enfrentando el dolor y el aislamiento, y para una madre que continúa luchando diariamente por brindarle los cuidados que necesita. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Si usted está interesado en donar, puede enviar su aporte a la cuenta de ahorros Bancolombia 24500011098, o a la llave Bre-B: 0043470632, ambas a nombre de Un Viejo Favor. Bloque de preguntas y respuestas: