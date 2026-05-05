Agricultores alertan falta de garantías jurídicas en proyecto de Jurisdicción Agraria y Gobierno acelera su trámite

El Gobierno Nacional intensificó el trámite del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria al radicar un mensaje de insistencia en el Senado, con el objetivo de evitar que la iniciativa sea archivada por falta de debates. Mientras que el sector agropecuario manifestó profunda preocupación sobre el proyecto. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) advirtió que la iniciativa, tal como está planteada, podría debilitar las garantías judiciales de los ciudadanos. En un comunicado, el gremio señaló que el país requiere una jurisdicción en la que las decisiones sobre la tierra permanezcan en manos de los jueces de la República y no de entidades del Ejecutivo. Además, hizo un llamado al Congreso para proteger el debido proceso. “El Gobierno intenta crear una justicia rural en la que le quita las competencias a los jueces para dárselas a una entidad del mismo Gobierno”, indicó la organización

Las decisiones de la Corte

La SAC también cuestionó que la propuesta desconozca precedentes de la Corte Constitucional que han respaldado la intervención de jueces en los procesos agrarios.

Entre las decisiones citadas están la sentencia C-077 de 2018, que avaló el diseño del procedimiento agrario; la SU-288 de 2022, que reiteró la necesidad de una fase judicial; la C-340 de 2025, que validó la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria; y la C-099 de 2026, que rechazó eliminar la participación de jueces. Asimismo, mencionó el Auto 534 de 2026, mediante el cual la Corte suspendió artículos de un decreto del Gobierno que permitía a la Agencia Nacional de Tierras asumir decisiones sobre procesos agrarios sin intervención judicial.

Mensaje de insistencia para aprobar el proyecto

En paralelo, el Gobierno Nacional insiste en la aprobación del proyecto y radicó un mensaje de insistencia en el Senado para acelerar su trámite. La medida fue presentada por Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, y Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, con el objetivo de que el Congreso priorice el debate antes del cierre del periodo legislativo. Le puede gustar: Gobierno publicó borrador de decreto que busca poner freno a la exportación de ganado joven y fijar arancel del 10% Según explicó Carvajalino “este mensaje de insistencia se presenta tras 21 meses de haber sido radicado el proyecto y a solo siete semanas del cierre de la actual legislatura”. La funcionaria advirtió que, si no se aprueba antes del 20 de julio, la iniciativa deberá reiniciar su trámite. El proyecto fue radicado en agosto de 2024 y aprobado en comisiones conjuntas en junio de 2025, pero no ha avanzado en plenarias desde entonces.

¿Qué está en juego para el campo colombiano?

Para el Ejecutivo, la Jurisdicción Agraria es clave para resolver de manera más ágil conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, contratos agrarios, servidumbres, ocupaciones y decisiones de la Agencia Nacional de Tierras.