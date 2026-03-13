Gobierno Petro revive impuestos suspendidos por la Corte: decreto impone 16% a apuestas en línea

Ante la insuficiencia de recursos para atender la crisis social y económica por la temporada de lluvias, el Gobierno Petro expidió el Decreto 0240, de este 12 de marzo, con el que revive un par de impuestos ya suspendidos por la Corte Constitucional.
Esta medida surge tras la declaratoria de emergencia en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde las lluvias afectaron viviendas, vías y servicios públicos.
El Gobierno justifica esta “resurrección” de impuestos señalando que el Presupuesto General de la Nación 2026 es insuficiente tras la reducción de $10 billones por parte del Congreso y la negación de leyes de financiamiento que buscaban recaudar $16,3 billones.
Entérese: Corte pide cuentas al Gobierno por impuesto al patrimonio: tendrá tres días para justificar recaudo de $8,3 billones
Además, alrededor del 93% de las apropiaciones presupuestales son inflexibles, lo que limita la respuesta estatal, dice el decreto.
Aunque la Corte Constitucional suspendió previamente decretos similares (Decretos 1390 y 1474 de 2025), el Ejecutivo sostiene que “la adopción de medidas tributarias en una emergencia anterior, no impide que el Gobierno nacional las pueda utilizar nuevamente en una situación excepcional posterior, para enfrentar una crisis distinta”.