Gas importado ya cubrió el 25% del consumo en Colombia, sin El Niño y con embalses llenos

En abril, uno cada cuatro metros cúbicos de gas natural que se consumieron en Colombia llegó del exterior. Además, no hubo fenómeno de El Niño y los embalses estaban por encima del 60% de su capacidad.
Y aun así, el país tuvo que salir a comprar energía afuera para cubrir la cuarta parte de su demanda interna.
El dato lo reveló Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, quien con sus datos evidenció que el gas importado ya no es la excepción, sino que hace parte del menú diario.
“El promedio de importaciones fue de 227 gigapies cúbicos por día en abril, frente a una capacidad total de 465 gigapies cúbicos por día”, detalló Cabrales.
Eso equivale a usar casi la mitad de toda la capacidad de importación del país, solo para cubrir el consumo cotidiano en condiciones climáticas favorables.
Siga leyendo: 50% de la caída en ventas de gas natural en sectores industrial y comercial en Colombia se trasladó al GLP
Por otro lado, entre 2015 y 2023, las importaciones de gas natural representaron apenas el 3% del consumo nacional.
En el primer trimestre de 2026, esa cifra saltó al 23%, según un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En otras palabras, la dependencia del gas extranjero creció cerca de 20 puntos porcentuales en menos de tres años.