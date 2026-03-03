“Queremos cerrar 2026 con el 30% del mercado colombiano”: Érika Zarante, CEO de Latam

El 2026 arrancó con metas claras para Latam Airlines Colombia: crecer en participación de mercado, fortalecer rutas domésticas y ampliar frecuencias internacionales. La compañía se fijó como objetivo cerrar el año con el 30% de participación en sillas dentro del mercado aéreo nacional, en un contexto de recuperación sostenida de la demanda y mayor competencia en el sector.
La expansión no es menor. En 2025 la aerolínea transportó 10 millones de pasajeros en Colombia y sostuvo 190.000 empleos entre directos, indirectos y aquellos asociados al turismo. Además, su operación representó un aporte de US$2.200 millones a la economía nacional, equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), y entregó US$630 millones en impuestos al Gobierno.
A nivel global, el grupo ha anunciado inversiones por US$10.500 millones en aeronaves y proyecta recibir 11 aviones nuevos este año y tres más en 2027. También se trazó como meta que para 2030 el 5% del combustible utilizado en sus vuelos sea SAF (combustible sostenible de aviación).
En diálogo con EL COLOMBIANO, Érika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, detalló la hoja de ruta para este año, los desafíos del mercado y el impacto económico y social de la operación en el país.
