Vuelo Bogotá–Rionegro no pudo despegar por altercado entre pasajeros

Momentos de tensión se vivieron la noche del viernes 13 de febrero en el vuelo 4032 de LATAM Airlines, que cubría la ruta entre Bogotá y Rionegro. La aeronave tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado pocos minutos después del despegue debido a un altercado entre dos pasajeros. Conozca: Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el piloto informó a los ocupantes que se activaron los protocolos de emergencia por la presencia de un pasajero disruptivo que estaba poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación y del resto de viajeros. Ante la situación, la tripulación decidió interrumpir el trayecto y retornar a Bogotá como medida preventiva. Según fuentes de LATAM: “el avión nunca llegó a despegar, solamente que salió a posición de rodaje y se devolvió a posición para que desembarcara en personaje”. Uniformados ingresaron a la aeronave y retiraron a uno de los involucrados en el altercado para restablecer el orden y garantizar la seguridad del vuelo.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el origen de la confrontación, algunos pasajeros aseguraron que el ambiente a bordo fue de nerviosismo y preocupación. En redes sociales, varios usuarios describieron la situación como “de película”, mientras otros cuestionaron el comportamiento de quienes protagonizan este tipo de incidentes en vuelos comerciales. Siga leyendo: Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones “Falta de respeto por los demás pasajeros y pilotos. Yo estaría muerta, pero no de la risa, sino de puro miedo”, escribió una usuaria en X, al referirse a la frecuencia con la que se presentan casos similares en distintas aerolíneas. Tras el desembarque del pasajero señalado, la aerolínea logró reorganizar la cabina y continuar con la operación hacia Rionegro. El vuelo finalmente pudo retomar su itinerario una vez se garantizó que las condiciones de seguridad eran adecuadas.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la disciplina y el respeto a bordo, en un entorno donde cualquier comportamiento indebido puede afectar la seguridad de todos los ocupantes.

Pasajeros del vuelo Bogotá–Rionegro de LATAM vivieron momentos de tensión tras un altercado a bordo que obligó a regresar a El Dorado. FOTO: Cortesía.

Respuesta de LATAM