Estos son los 30 líderes jóvenes que están transformando a Colombia según la revista Forbes

Sin superar los 30 años, ya hay deportistas, emprendedores, artistas, científicos y líderes sociales que, con sus transformaciones en sus respectivos sectores, se impulsan como una nueva generación de liderazgo en Colombia. La revista Forbes hizo un listado de los más destacados.
A través de su publicación Forbes Colombia 30 Under 30, este medio busca celebrar el potencial del ecosistema nacional, identificando a personas que redefinen el futuro mediante ideas innovadoras, empresas con alto potencial de crecimiento, propuestas culturales e iniciativas sociales.
El escalafón lleva más de una década realizándose en Colombia y ya en ediciones anteriores ha distinguido a personalidades nacionales como Egan Bernal, Luis Díaz, Camila Osorio y Beéle. Igualmente, a nivel mundial, en años atrás han formado parte de esta selección líderes como Mark Zuckerberg, Daniel Ek, Melanie Perkins y Vitalik Buterin.
Para ingresar a este listado, la revista tuvo en cuenta no solo el impacto económico basado en ingresos o el tamaño de sus empresas, sino la capacidad para innovar y transformar industrias. En la conformación de este conjunto de jóvenes destacados se contó con la opinión de expertos musicales, analistas deportivos, directivos de universidades, líderes industriales, emprendedores y antiguos miembros del listado.
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