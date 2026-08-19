Prometían ganancias del 25 % exportando plátano, pero terminaron en una supuesta estafa de $200.000 millones

La promesa parecía difícil de rechazar: invertir dinero en un negocio relacionado con la exportación de plátano y recibir una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles.
Por esa oferta, miles de personas habrían entregado sus ahorros, vendido bienes e incluso adquirido préstamos para participar en un esquema que ahora es investigado por la Fiscalía General de la Nación como una presunta captación masiva e ilegal de recursos.
La Fiscalía judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, señalados de haber participado en una estructura que entre 2021 y 2024 habría recibido cerca de $200.000 millones de aproximadamente 8.000 personas.
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