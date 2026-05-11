Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes

Recientemente se conoció el listado “100 mujeres poderosas de Colombia”, una selección que reconoce a líderes que han logrado abrirse espacio en sectores históricamente dominados por hombres y que hoy tienen influencia en los negocios, la política, la ciencia, la cultura y el deporte. Se trata de la publicación anual que hace Forbes y donde destacó que, aunque Colombia todavía enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, empleo, educación, inclusión financiera y acceso a oportunidades para las mujeres, el país ha mostrado avances en representación y liderazgo femenino durante los últimos años. Entérese: Jaime Gilinski supera al paisa David Vélez y se convierte en el colombiano más rico, según Forbes El listado resalta perfiles de mujeres que hoy lideran algunas de las compañías más grandes del país, ocupan cargos estratégicos en organismos internacionales, hacen historia en la exploración espacial o marcan tendencias globales desde la música, el deporte y la moda.

Silvia Tcherassi sigue siendo una de las mujeres más influyentes

Silvia Tcherassi, diseñadora y empresaria colombiana, volvió a ser incluida entre las mujeres poderosas de Forbes Colombia gracias a la consolidación internacional de su marca de lujo y la expansión de sus negocios en varios países. La barranquillera ya suma 10 tiendas físicas distribuidas entre Estados Unidos, Colombia, España, Italia y República Dominicana, además de ampliar su presencia en otras industrias como la hotelería de lujo con Tcherassi Hotels. La diseñadora recordó que 2025 fue uno de los años más importantes de su carrera, tras convertirse en la primera diseñadora internacional invitada al Madrid Fashion Week y aparecer en el listado The Business of Fashion entre las 500 personas más influyentes de la industria.

Silvia Tcherassi, diseñadora y empresaria colombiana. FOTO COLPRENSA

La empresaria construyó una marca enfocada en moda femenina de lujo, incluyendo prêt-à-porter, resort wear y vestidos de novia, con prendas que superan los US$6.500. Forbes destacó además la permanencia y evolución de la marca durante cuatro décadas, así como el relevo generacional que hoy lideran sus hijos Mauricio y Sofía Espinosa.

Susana Peláez transformó Cusezar

Susana Peláez asumió en 2022 la gerencia general de Cusezar, la constructora fundada y liderada durante más de dos décadas por su padre, Álvaro Peláez. La ejecutiva enfrentó el desafío de modernizar una compañía con más de 70 años de historia sin perder el legado familiar. Bajo su liderazgo, la firma registró una fuerte recuperación en ventas luego de la crisis del sector vivienda. En 2025, las ventas de vivienda VIS crecieron 125%, mientras que el segmento No VIS aumentó 8%. Los ingresos de la empresa se ubicaron entre $550.000 y $560.000 millones, un alza de 48% frente a 2024. La compañía también lideró su expansión hacia Cartagena con un proyecto de 1.200 viviendas VIS en Serena del Mar y prepara nuevos desarrollos inmobiliarios en Bogotá.

Natalia Gutiérrez, en medio de la tensión económica

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, fue destacada por su capacidad de mediación en medio de un entorno político y económico cada vez más polarizado. La dirigente gremial lidera una organización que reúne a 34 asociaciones empresariales y representa cerca del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Desde ese escenario ha defendido la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos entre el sector privado y el Gobierno nacional, especialmente frente a debates sobre política fiscal, energía e inversión. Forbes resaltó su insistencia en reducir la polarización y evitar que el empresariado sea visto como un actor contrario al bienestar social.

Samira Fadul lidera Bavaria

Samira Fadul, vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Bavaria, también integra el listado gracias a su liderazgo dentro de una de las compañías más grandes del país. La ejecutiva inició su carrera en entidades públicas como el Sena y la Presidencia de la República antes de llegar a Bavaria en 2014 para liderar los asuntos gubernamentales de la cervecera.

En 2020 asumió la vicepresidencia y desde entonces ha estado al frente de áreas como sostenibilidad, comunicaciones y gobierno corporativo. Durante la pandemia lideró iniciativas de apoyo social y sanitario, incluyendo la producción de gel antibacterial y programas de respaldo a tenderos y comerciantes.

La influencia de Ángela Hurtado en el mercado financiero

Ángela Hurtado, managing director de J.P. Morgan para Colombia, fue reconocida por su liderazgo en el sector financiero y por abrir espacios estratégicos dentro de la banca internacional.

La ejecutiva lideró la consolidación de la licencia bancaria de J.P. Morgan en Colombia y ha impulsado el crecimiento de la banca corporativa y de inversión. Forbes destacó que Hurtado se ha convertido en una de las voces más activas en debates sobre inversión, macroeconomía y confianza empresarial. También advirtió sobre la caída de más de 30% en la inversión extranjera directa entre 2022 y 2025 y señaló factores como la incertidumbre regulatoria, el déficit fiscal y los ataques a la institucionalidad.

¿Quiénes más aparecen en el listado de Forbes Colombia?

Camila Escobar, presidenta de Colfuturo y exdirectiva de Juan Valdez, fue destacada por liderar la transformación y expansión internacional de la marca de café antes de asumir el reto de fortalecer el modelo de financiación educativa de Colfuturo. Natali Leal, gerente de Opain, aparece por su trabajo al frente del Aeropuerto El Dorado, que moviliza más de 45 millones de pasajeros al año y se consolidó como el terminal aéreo más transitado de Sudamérica. Consulte: Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, entre las 100 mujeres más poderosas del país En ciencia y tecnología sobresalen Diana Trujillo y Liliana Villarreal, ambas vinculadas a la Nasa y protagonistas de la misión Artemis II, que busca llevar nuevamente humanos a la Luna. Trujillo participó como directora de vuelo, mientras Villarreal lideró las operaciones de aterrizaje y recuperación de astronautas y equipos espaciales. También figura Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, reconocida por su trabajo contra redes de corrupción y por liderar investigaciones de alto impacto político. En el deporte aparece Linda Caicedo, figura del Real Madrid femenino y una de las futbolistas más destacadas del mundo según el ranking de The Guardian. La cantante Karol G también fue resaltada por convertirse en una de las artistas latinas más escuchadas de la historia en Spotify, gracias al impacto global de su álbum “Mañana será bonito”.

La directora de EL COLOMBIANO repite entre las más poderosas

Entre las mujeres destacadas repite Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO. La revista destaca que esta periodista lidera actualmente la transformación digital del diario antioqueño, fundado en 1912 y considerado uno de los medios regionales más influyentes del país.

Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO repite como una de las 100 mujeres más poderosas del país. FOTO EL COLOMBIANO.

Bajo su dirección, el periódico ha fortalecido su posicionamiento como referente del periodismo nacional y como una voz clave para entender el pensamiento empresarial, económico e institucional de Colombia. Su liderazgo editorial también se ha extendido a formatos audiovisuales, incluyendo espacios de televisión.

¿Cómo eligió Forbes a las mujeres más poderosas?