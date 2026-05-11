Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes

Recientemente se conoció el listado “100 mujeres poderosas de Colombia”, una selección que reconoce a líderes que han logrado abrirse espacio en sectores históricamente dominados por hombres y que hoy tienen influencia en los negocios, la política, la ciencia, la cultura y el deporte.
Se trata de la publicación anual que hace Forbes y donde destacó que, aunque Colombia todavía enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, empleo, educación, inclusión financiera y acceso a oportunidades para las mujeres, el país ha mostrado avances en representación y liderazgo femenino durante los últimos años.
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El listado resalta perfiles de mujeres que hoy lideran algunas de las compañías más grandes del país, ocupan cargos estratégicos en organismos internacionales, hacen historia en la exploración espacial o marcan tendencias globales desde la música, el deporte y la moda.