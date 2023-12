Como era hija, sobrina y hasta nieta única fue la consentida de la casa y además salió con la vena emprendedora. Desde tercero de primaria vendió Milky Way y Snickers y así fue durante prácticamente todo el colegio. Eran las bases de una importante empresaria.

Cuando llegó a la Universidad de Medellín, de donde se egresó como abogada, la historia no fue distinta. Se iba para “El Hueco”, compraba collares, aretes, pulseras y lo vendía todo. Luego sintió que era hora de aumentar los ingresos, entonces fue modelo de fotografía y de protocolo, y unos años más tarde ejerció temporalmente su rol de abogada con énfasis en Derecho Comercial, Tributario y Aduanero, pero su verdadero destino estaba por destaparse.

Hecho en casa

A la par que finalizaba el pregrado, Luisa también había montado una tienda de vestidos de baño, chanclas, bronceadores y productos por el estilo en “El Hueco”. Pero, un día, un cubano que le compraba para luego llevar los productos a México la puso en aprietos. Le pidió mil bronceadores de una marca, ella llamó a la proveedora quien le respondió que no le daba para hacerlos. Entonces la historia dio un giro.

“Yo, como buena paisa, no iba a dejar perder un negocio, y le dije al cliente: ‘yo se los hago, pero con otra marca’; él me dijo que sí, porque ya igual llevábamos una relación de tiempo atrás, o sea, él confiaba en mí a nivel negocios. Entonces busqué una química farmacéutica que me hiciera las fórmulas del bronceador, y las preparé yo la primera vez”, recuerda la empresaria, en diálogo con EL COLOMBIANO.

Como suele pasarles a los emprendedores en sus inicios, Luisa resultó con más producto del que le habían encargado. Le quedaron casi 200 bronceadores y empezó a usar sus contactos, se los mandó a amigas actrices y modelos para que los usaran y los ayudaran a promocionar. Eso fue en 2014, cuando el trabajo de “influencer” ni se mencionaba por estos lados. Como quien dice, era una adelantada en el tiempo.

La jugada fue un éxito y el bronceador casero que inventó empezó a coger fama. “Ellas subían videos y decían ‘me apliqué este producto y a los 20 minutos quedé bronceada’, entonces todo el mundo lo quería comprar y empezaron a venir los clientes”.