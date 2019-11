DelosAndes tuvo manejo no autorizado e inseguro

Al iniciar este proceso de intervención, se designó a Alejandro Revollo Rueda como agente especial, quien quedó investido con amplias facultades contempladas en la ley, para que estudie si la institución es viable o no y tome las decisiones a que haya lugar.

La medida, de carácter preventivo para la protección de los intereses de los 3.885 asociados, se fijó mediante una resolución expedida el pasado viernes, la cual señala que la administración de la cooperativa incumplió reiteradamente las órdenes e instrucciones de la superintendencia y que fue persistente en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura.

El agente especial, al asumir el encargo, declaró que “no pretendo venir a hacer milagros ni los hago. Pero, vengo con la decisión de sacar adelante esta cooperativa y para eso necesito el apoyo de los colaboradores de la cooperativa”.

También mencionó que las investigaciones no tendrán ánimo revanchista y estarán ajustadas a las normas. “No vengo a ser juez de nadie, porque no lo soy. Vengo a dejar todo mi esfuerzo en un plan de recuperación de esta cooperativa. No obstante, quien deba ser investigado y sancionado sufrirá las consecuencias que la ley imponga”.

En ese contexto, una de las tareas que deberá ejecutar Revollo será precisar el origen de las pérdidas por 90.386 millones de pesos, que según la revisoría fiscal serían el resultado de las operaciones derivadas de compra y venta de café a través de instrumentos financieros en la Bolsa de valores de Nueva York realizados por la administración, las cuales redujeron el patrimonio de la cooperativa.