Mauricio Campillo renuncia a la presidencia de Solla tras 17 años de gestión

La compañía Solla anunció un relevo en su alta dirección luego de que su presidente, Mauricio Campillo Orozco, presentara su renuncia al cargo como parte de un proceso de jubilación. La decisión fue aceptada por la junta directiva, que confirmó que la salida del ejecutivo se hará efectiva el 19 de diciembre de 2026, una vez concluya un proceso de transición diseñado para garantizar la continuidad de la administración.
En la carta enviada a la junta directiva, a los accionistas y colaboradores, Campillo explicó que su retiro responde al cierre natural de su vida laboral y destacó que la transición había sido acordada previamente con la organización. El directivo aseguró que permanecerá en funciones hasta diciembre para facilitar un empalme “ordenado y responsable”.
En su mensaje de despedida, el presidente hizo un balance de los 17 años que estuvo al frente de la empresa. Recordó que asumió el liderazgo en un momento de dificultades económicas y de falta de claridad estratégica, y señaló que durante su gestión Solla diversificó su portafolio, fortaleció sus marcas, consolidó una estrategia de sostenibilidad e impulsó la expansión de sus negocios de proteínas y mascotas, incluyendo el ingreso de productos para este último segmento a mercados internacionales.