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¿Qué pasará con Drogas La Rebaja? Detalles de su situación financiera tras intervención del Gobierno Petro

La Supersolidaria advirtió que la cooperativa Copservir, que administra la famosa cadena de droguerías, es “inviable” tras acumular millonarias pérdidas.

  • La cooperativa Copservir fue intervenida por el gobierno Petro en diciembre de 2024. Foto: Colprensa
    La cooperativa Copservir fue intervenida por el gobierno Petro en diciembre de 2024. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Superintendencia de la Economía Solidaria dijo en un informe que la cooperativa que administra Drogas La Rebaja, Copservir, ya no es financieramente viable, ¿eso implica que desaparecerá la famosa droguería?

El informe habla de un déficit mensual de caja de $4.300 millones, pérdidas acumuladas por $79.091 millones en 2025, desabastecimiento de medicamentos, capital de trabajo negativo y riesgo de demandas masivas de acreedores.

Drogas La Rebaja está intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde diciembre de 2024. Para finales de junio tenía pérdidas por $32.327 millones, y una proyección de perder cerca de $91 mil millones. La cooperativa Copservir cerró el 2024 con un déficit mayor a $79 mil millones.

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