El rebusque gana terreno en Medellín: sumaría hasta 45.000 trabajadores informales en el segundo semestre

La recuperación del empleo en Medellín podría estar mostrando una realidad menos sólida de lo que reflejan las cifras de ocupación. Aunque la ciudad continúa generando trabajo y reduciendo el desempleo, un estudio de la firma Crowe advierte que el crecimiento está siendo impulsado cada vez más por la informalidad.
Este fenómeno, que podría sumar hasta 45.000 nuevos trabajadores informales durante el segundo semestre de 2026, aumenta la presión sobre la economía de barrio, especialmente en sectores que dependen del consumo diario de los hogares.
El informe señala que, si la tendencia observada durante el último año se mantiene, Medellín y el Valle de Aburrá podrían terminar el año con cerca de 889.000 personas trabajando en la informalidad, un escenario que, además de evidenciar una menor calidad del empleo, también afectaría el desempeño de pequeños comercios, restaurantes, peluquerías, talleres y otros negocios locales.
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