Santiago Uribe pagará su condena en una guarnición militar de Rionegro

El ganadero Santiago Uribe Vélez pagará su condena por patrocinar grupos paramilitares en una unidad militar localizada en Rionegro, Antioquia, cerca de sus familiares. Dicha unidad será el Batallón del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 4 Juan del Corral, localizado en la vereda Mampuesto, en un sector conocido como Emilandia. El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia negó un último recurso judicial con el que la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez pretendía que se revisara un fallo de su Sala de Casación Penal, que había reafirmado en última instancia la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. De esa manera, quedó en firme y sin posibilidad de rebatirse la pena de 28 años de prisión por su participación en la organización paramilitar “los Doce Apóstoles”. A partir de ese momento, Santiago Uribe se puso a disposición de la justicia para cumplir la condena, aunque su defensa pidió una reclusión en una guarnición militar. La solicitud llegó hasta la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro le dio el visto bueno, un gesto que fue agradecido públicamente por el expresidente Uribe.

La síntesis del expediente contra Santiago Uribe

Tal cual lo ha venido informando EL COLOMBIANO, en 2024 el Tribunal Superior de Antioquia revocó una sentencia absolutoria de un juzgado penal de primera instancia, por lo cual la defensa, en cabeza del abogado Jaime Granados, había invocado un recurso de casación ante la Corte Suprema. La apelación no funcionó. El hermano del exjefe de Estado fue hallado responsable de integrar y patrocinar una organización paramilitar denominada “los Doce Apóstoles”, que delinquió en el Norte de Antioquia en los años noventa, por lo que le aplicaron una pena de 28 años y tres meses. Según el pronunciamiento de la Corte, “el grupo criminal llevó a cabo un ataque generalizado contra la población civil de esa región, patentizado en el homicidio de cerca de 50 personas, por lo menos en el municipio de Yarumal, entre 1993 y 1994. Sistemático, pues fueron llevados a cabo como ejecución de la política de exterminio de ‘los Doce Apóstoles’, que iniciaba con el perfilamiento de los objetivos a partir de etiquetas discriminatorias y prejuiciosas, luego de lo cual conformaban una lista negra, de manera que quienes estuviesen allí incluidos serían perseguidos y ejecutados”.

La investigación judicial concluyó que la sede del grupo fue la hacienda La Carolina, localizada en Yarumal, donde al parecer había un centro de adiestramiento para los paramilitares, que incluía una pista de obstáculos. El rol de Santiago Uribe fue de cofundador, patrocinador y coordinador logístico, según el expediente, de allí el cargo de concierto para delinquir agravado. En cuanto al asesinato que le endilgaron, la víctima fue Camilo Barrientos Durán, el conductor de una chiva (bus de servicio público rural), abaleado el 25 de febrero de 1994 en la vía que comunica a Yarumal con Campamento, en el Norte del departamento. El difunto aparecía en la lista negra de “los Doce Apóstoles”, señalado de ser colaborador de la guerrilla, y su asesino se hizo pasar por pasajero. A lo largo del proceso penal, que duró más de una década, se desestimó una de las teorías de la defensa, según la cual las denuncias contra esta persona se debían a un complot político para afectar a su hermano Álvaro. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Las intrigas detrás de la fortuna perdida de la Casa Castaño, según “Monoleche”.

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