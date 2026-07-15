Santiago Uribe pagará su condena en una guarnición militar de Rionegro

El ganadero Santiago Uribe Vélez pagará su condena por patrocinar grupos paramilitares en una unidad militar localizada en Rionegro, Antioquia, cerca de sus familiares.
Dicha unidad será el Batallón del Grupo de Caballería Mecanizada Nº 4 Juan del Corral, localizado en la vereda Mampuesto, en un sector conocido como Emilandia.
El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia negó un último recurso judicial con el que la defensa del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez pretendía que se revisara un fallo de su Sala de Casación Penal, que había reafirmado en última instancia la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
De esa manera, quedó en firme y sin posibilidad de rebatirse la pena de 28 años de prisión por su participación en la organización paramilitar “los Doce Apóstoles”.
A partir de ese momento, Santiago Uribe se puso a disposición de la justicia para cumplir la condena, aunque su defensa pidió una reclusión en una guarnición militar.
La solicitud llegó hasta la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro le dio el visto bueno, un gesto que fue agradecido públicamente por el expresidente Uribe.