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Así se calcularon los $30 billones en pérdidas que deja el terremoto en Colombia; la cifra podría aumentar

Este cálculo se hizo mediante un modelo técnico de estimación de daños en las zonas más afectadas y no equivale al costo de reconstrucción.

  • El presidente Abelardo de la Espriella dio una cifra inicial de pérdidas por el terremoto, sin embargo, experto aclara que esta puede aumentar. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El presidente Abelardo de la Espriella dio una cifra inicial de pérdidas por el terremoto, sin embargo, experto aclara que esta puede aumentar. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó recientemente las cifras preliminares del impacto del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, estimando las pérdidas materiales en cerca de 30 billones de pesos. Expertos han aclarado que esta cifra no es equivalente a lo que cuesta reconstruir el país.

En su última alocución, el presidente explicó que estos 30 billones de pesos corresponden a una primera estimación de daños físicos directos en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Según datos suministrados por De la Espriella, el impacto del sismo se divide en 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones de pesos en infraestructura. Esto hace parte de un balance de carácter “preliminar” que se irá ajustando en la medida en que se disponga de más información y se caractericen detalladamente las afectaciones de cada región.

Respecto a la cifra, el ingeniero civil Omar Darío Cardona, quien es el fundador y gerente de la firma especializada Ingeniar Risk Intelligence, compañía que realizó el estudio técnico, expresó en entrevista con Blu Radio que este cálculo responde a una simulación técnico-científica de modelación probabilista de riesgo.

Lea también: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir

El experto destacó ante el medio radial que en lugar de un censo detallado predio a predio, la firma utilizó sensores remotos y modelos de exposición para analizar el comportamiento que tuvieron cerca de 500.000 elementos expuestos (entre infraestructura y edificaciones) ante las ondas del sismo.

Mediante esta metodología, se estimaron inicialmente alrededor de 27.000 viviendas destruidas por completo y más de 127.500 inmuebles con severas averías en los cinco departamentos evaluados.

Sin embargo, el ingeniero Cardona también subrayó que este informe preliminar solo abarca los cinco departamentos con mayores afectaciones estructurales directas, pero las pérdidas seguirán en aumento cuando se consoliden los daños menores en otras diez zonas del país que también tuvieron afectaciones.

Por otra parte, la cifra de 30 billones de pesos no contempla el impacto económico indirecto en la productividad nacional, como la interrupción de actividades comerciales o la pérdida de empleos.

Finalmente, el ingeniero concluyó que estudio mide el valor de los elementos perdidos bajo las condiciones en que se encontraban, por lo que se estima que reconstruir demandará un presupuesto significativamente más alto debido a que las nuevas estructuras deben cumplir con las exigencias sismorresistentes modernas y contar con diseños de reforzamiento estructural avalados por curadurías urbanas.

Para mitigar esta catástrofe, el Gobierno ha mencionado el diseño del denominado “Plan Milagro”, el cual contempla subsidios de vivienda, alivios en servicios públicos y la creación de un fondo de reconstrucción financiado bajo un estado de emergencia económica.

Siga leyendo: De la Espriella pide a los bancos bajar tasas para reconstruir viviendas tras el terremoto

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Preguntas y respuestas

¿Los $30 billones de pérdidas por el terremoto de Colombia son el costo total de reconstrucción?
No. Los $30 billones corresponden a una estimación preliminar de daños físicos directos. El costo de reconstrucción sería significativamente mayor, porque las nuevas estructuras deberán cumplir normas sismorresistentes y requerir posibles reforzamientos.
¿Cómo se distribuyen los $30 billones de pérdidas causadas por el terremoto?
La estimación contempla $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura. El cálculo corresponde a daños físicos directos registrados inicialmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
¿Los $30 billones incluyen las pérdidas económicas por empleos y actividades comerciales?
No. La cifra corresponde a daños físicos directos y no incluye impactos económicos indirectos, como interrupciones comerciales, pérdida de empleos o afectaciones sobre la productividad nacional.
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