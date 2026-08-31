“Comparar los CDT puede dejar en promedio $2,5 millones más de ganancia”: MejorCDT

La plataforma MejorCDT surgió en pandemia a raíz de una dificultad que parecía sencilla, pero que revelaba una oportunidad de negocio: para abrir un CDT en Colombia era necesario acudir físicamente a un banco. Fue así como nació la plataforma para brindar una comparación de tasas de interés y facilitar el acceso a este producto de inversión. Cinco años después, Mejor CDT asegura tener 550.000 usuarios y haber ayudado a que 150.000 personas obtengan ganancias que, en conjunto, suman $120.000 millones. Carlos Correa, confundador de esta plataforma, sostiene que el crecimiento de la empresa se aceleró con las tasas de interés altas y proyecta cerrar 2026 con un crecimiento superior al 70%. Lea también: ¡Muy ahorradoras! Mujeres ya superan el 50% de aperturas de CDT en Colombia El empresario también anticipa un escenario de tasas todavía altas durante lo que resta de 2026 y recomienda aprovechar las rentabilidades actuales de los CDT, incluso con plazos de dos o tres años.

¿Cómo se da cuenta de que aquí hacía falta una plataforma enfocada en los CDT?

“MejorCDT nació en la pandemia, en 2020. Yo quería abrir un CDT, no podía salir de la casa por el tema de pico y cédula y no podía creer que para poder abrir un CDT tuviera que ir a un banco, llenar un formulario, poner firma y huella, luego llevar plata de mi otro banco a ese y asegurar que no me habían dado el “paquete chileno”. En plena pandemia, sabiendo que el mundo iba a ser una virtualidad y que hacer cosas implicaba tener que salir de casa, dije: «Tiene que haber una plataforma para abrir un CDT», entonces, traté de buscarla y no la encontré. Dije: «Bueno, esto se parece mucho a los problemas del mundo físico que uno puede solucionar con tecnología». Y ahí fue el primer paso”.

¿Se inspiró en alguna experiencia de afuera?

“En el pasado trabajé en Latam, la aerolínea, y producto de eso vi ya cómo modelos como Despegar.com funcionan para ayudar a comparar. Pensé que los dolores que hay para abrir un CDT son: cuál es el banco más rentable, cómo abro ese CDT sin salir de mi casa, cómo puedo retirar el dinero de mi CDT antes de tiempo si llego a tener una emergencia? Y viendo esos dolores dije: «Se puede crear tecnología para solucionar cada uno de esos». Iniciamos con el primer banco, lo convencimos de que nos dejara llevarle clientes sin tener que ir en persona a la oficina. Luego los convencimos de tener firma electrónica para los formularios, luego de agregar PSE como método de pago y hoy en día tenemos 550.000 usuarios que ya le están sacando el jugo al CDT como producto de inversión”.

Charlie Correa aseguró que MejorCDT proyecta cerrar 2026 con un crecimiento superior al 70%, impulsado por el interés en las altas tasas de los CDT. FOTO CORTESÍA MEJORCDT.

¿Y sabía algo de finanzas?

“Estudié ingeniería industrial. Trabajé unos años en Latam, luego estuve en el equipo de operaciones de Uber para Colombia y luego en el equipo de DiDi. No tenía mucha idea de cómo funcionaba el sistema financiero, sí de cómo encontrar opciones de inversión rentables, pero cuando te pones a ver el problema de invertir, pues tú quieres saber cuánto dinero vas a ganar, cuánto tiempo te toca esperar, cuál es el riesgo y con cuánto puedes empezar. Y un CDT te responde muy bien a esas preguntas. Y cuando analiza uno el mundo de los CDT, se da cuenta de que hay 30 bancos, que hay 12 compañías de financiamiento, que todas ofrecen unas rentabilidades distintas y que encontrar el mejor es difícil”.

Coincidió con el periodo de tasas de interés altas. ¿Cómo impulsó esa coyuntura su idea de negocio?

“La impulsó mucho, pero este es un negocio que arrancó con tasas del 5%, en 2020, en la pandemia. Sin embargo, nuestro primer cliente fue un cliente que invirtió más de $110 millones y la razón por la que invirtió ese monto era porque se acababa de pensionar y, con ese dinero de la pensión que recibió por haberse retirado de la fuerza militar, no quería arriesgarlo porque era la educación de su hija. Entonces dijo: «Yo quiero un lugar seguro para mi dinero y que me rente bien». Por eso escogió un CDT. Y esa situación pasa tengas tasas del 5%, del 10% o del 12%, como las tenemos ahora. Entérese: La rentabilidad de los CDT en agosto se mueve entre 12,1% y 13,5% Entonces, arrancamos y desde el comienzo pudimos tener un crecimiento orgánico saludable. Hoy, con las tasas que tenemos del 12%, ese crecimiento está mucho más fuerte y pujante porque está más rentable que invertir en activos en la bolsa americana y está más provechoso que invertir incluso en la misma bolsa colombiana, con la incertidumbre que hay. Eso nos dio un viento de cola fuerte, a tal punto que hoy los usuarios de CDT en Colombia tienen un monto promedio por usuario de $61 millones, que es un 41% más que los $41 millones que era en 2020, en la pandemia. Entonces, la cantidad de dinero invertido por los colombianos ha crecido y la cantidad de personas que está invirtiendo ha crecido mucho más. Eso ha sido un viento de cola bueno, pero van a seguir pasando situaciones donde recibas un dinero de tu liquidación, donde recibas una herencia, donde vendas una casa y no quieras tener todo ese dinero o en tu cuenta de ahorros del día a día o debajo del colchón. La mejor forma de rentarlo es con un CDT”.

¿Cómo ganan ustedes?

“Solucionamos el problema de que los bancos consigan clientes nuevos. Hay muchos que ya no tienen ni idea de cómo conseguir clientes porque sus oficinas y su segmento de mercado son población mayor que está envejeciendo. Nuestra tecnología llega a unos clientes completamente nuevos. La mitad de nuestros clientes nunca había tenido un CDT antes y lo están haciendo a través de conocer canales digitales, cuando ya no quieren entrar a una oficina de banco más. Ese problema que le solucionamos a los bancos es suficiente para que nos paguen por este servicio. Para el usuario, el servicio es completamente gratuito. Todos invierten sin tener que pagar nada, se llevan la mejor tasa del mercado comparando diferentes alternativas y tienen incluso beneficios extra: poder retirar el CDT antes de tiempo, como un beneficio exclusivo que no tiene costo por ser usuario de MejorCDT”.

¿Cuánto crecieron ustedes en la época de tasas altas?

“Todos los años crecemos a doble dígito. Este año nuestro crecimiento está por encima del 60% contra lo que fue enero-julio de 2025. Estamos proyectando cerrar por encima del 70% este año y el próximo año creo que vamos a tener un crecimiento aún más acelerado porque tenemos un reconocimiento de marca más fuerte, una confianza más sólida de nuestros clientes, que nunca han perdido plata porque con un CDT sabes exactamente cuánto vas a ganar y no lo arriesgas”.

¿Cuántos colombianos tienen un CDT?

“Hay 2,5 millones de personas que tienen un CDT y eso, pues más o menos, si lo divides en 12, te empieza a dar la cifra de personas que hay, que son un poco más de 200.000 al mes. Y de esos 200.000, el 70% está concentrado en los cinco bancos más grandes del país, que no son los bancos que más rentabilidad pagan. Porque los bancos más grandes tienen dinero en cuentas de ahorros que les cuesta muy poquito, mientras que hay bancos nuevos que están naciendo, que no tienen el reconocimiento de los más grandes del mercado y que están dispuestos a pagar mejor tasa”.

¿Un usuario cree más en el banco que le da la tasa más rentable o en el banco tradicional que le brinda más confianza?

“Hay tres tipos de clientes. Está al que le gusta mucho la rentabilidad, entonces está dispuesto a probar nuevos nombres que no conocía antes. Por supuesto, averigua de qué se trata, pero es muy propenso a la tasa. Hay otros que son muy propensos a la confianza. Si yo tengo 50 años, 60 años, 70 años, de pronto no quiero sentirme tan aventurero como cuando tengo 30 o 40. Son otros que prefieren un poco más los nombres reconocidos. Y, por último, hay aquellos usuarios que valoran la conveniencia: madres cabeza de hogar, personas que tienen dos o tres trabajos, personas que son freelancers para empresas en el extranjero, que no quieren dedicar gran parte de su tiempo a entender y vigilar sus inversiones. Ellos en lugar de comprar acciones en la bolsa, en vez de gastar tiempo con problemas de bancos, confían en una plataforma como nosotros para poner su dinero a invertir casi que en piloto automático”.

¿Qué pasará con MejorCDT cuando las tasas bajen?

“Las tasas de 3%, 4% realmente eran tasas del 6% en los bancos más rentables. Siempre es importante comparar los bancos porque las tasas que uno tiene en la cabeza son las de los bancos grandes, porque son los bancos que uno usa. Pero siempre hay bancos más pequeños, menos conocidos, que están dispuestos a pagar más. Le puede gustar: Pichincha, Banco de Bogotá y Ban100 son los de mayor rentabilidad para CDT durante julio Entonces, en épocas de tasas más conservadoras, realmente la rentabilidad es 6%, con inflaciones que se parezcan al 3%. Hoy tenemos tasas del 12% con inflaciones del 6%. Es el mejor momento para invertir en CDT en los últimos 10 años. Por eso hoy estamos creciendo mucho más que las cuentas de ahorro. Hoy hay $150 billones de pesos en CDT contra $130 billones en cuentas de ahorro en persona natural”.

¿Cómo se imagina MejorCDT en 5 o 10 años?

“Vamos a estar procesando cerca del 10%, 15% de todos los CDT del mercado. Hoy hacemos menos del 1%, pero la realidad es que los colombianos en el tiempo van a querer comparar más las cosas que compran. No solo los tiquetes de aerolínea, no solo los seguros que compran, también las inversiones que tienen. Entonces, comparar bancos va a ser un comportamiento que hoy va a seguir creciendo en el tiempo. Eso es lo primero.

Lo segundo son las economías más desarrolladas como Estados Unidos y Europa, a pesar de que tienen tasas más bajas, un CDT en dólares paga el 4%, un CDT en euros paga el 3,5%. Tienen el 25% del dinero bancario en CDT. En Colombia ese número es 35%, con tasas cercanas al 12% en los bancos más rentables. Entonces, a pesar de que la economía siga mejorando y se desarrolle más el país, los CDT van a seguir siendo una parte fundamental de cómo los colombianos ahorran, sobre todo cuando reciben dineros inesperados. Una empresa que tiene un flujo de ingresos mayor y tiene que pagar impuestos en marzo del otro año no se los debería gastar ni arriesgar. Debería meterlos en un CDT de aquí a marzo y en marzo recibirlos, pagar los impuestos a tiempo y ganar un extra”.

¿Y cuánto invierten en promedio los colombianos en un CDT?