¡Muy ahorradoras! Mujeres ya superan el 50% de aperturas de CDT en Colombia

La participación de las mujeres en el sistema financiero colombiano sigue creciendo y cada vez se refleja con mayor claridad en los datos. Un nuevo análisis del mercado de ahorro muestra que las colombianas no solo están accediendo más a productos financieros, sino que también están tomando decisiones de inversión formales con mayor frecuencia.
De acuerdo con cifras de la plataforma MejorCDT, las mujeres fueron mayoría en las aperturas de Certificados de Depósito a Término (CDT) durante 2025, superando el 50% de las nuevas inversiones realizadas a través de la plataforma.
El dato contrasta con 2024, cuando su participación se ubicaba en el 44% , lo que evidencia un cambio progresivo en la forma en que las mujeres participan en las decisiones de ahorro e inversión.
