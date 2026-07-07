Mineros eleva su proyección de producción de oro para 2026 tras sólido segundo trimestre

Mineros anunció los resultados operativos correspondientes al segundo trimestre de 2026, período en el que vendió 59.639 onzas de oro, lo que representó un crecimiento de 11% frente a las 53.906 onzas comercializadas en el mismo lapso de 2025. El desempeño estuvo impulsado por las mejoras operativas implementadas en sus operaciones de Nicaragua y Colombia, así como por los avances en recuperación metalúrgica y capacidad de procesamiento. A partir de estos resultados, la compañía decidió revisar al alza su guía de producción consolidada para 2026.

El presidente y CEO de Mineros, Daniel Henao, afirmó que los resultados reflejan la consistencia operativa de la empresa en sus dos principales jurisdicciones. Según explicó, en Nicaragua el incremento de la producción responde al éxito del programa de optimización metalúrgica y al mayor valor generado por los subproductos de la operación, mientras que en Colombia las ventas de oro alcanzaron 22.482 onzas, con un crecimiento interanual de 8%. “Con 122.634 onzas equivalentes de oro vendidas en el primer semestre de 2026, tenemos una sólida confianza en nuestra trayectoria anual y nos complace elevar el extremo superior de nuestra guía de producción consolidada para 2026 a 240.000 onzas”, señaló el directivo. Uno de los principales resultados del trimestre fue el desempeño de la plata. Mineros reportó ventas por 150.680 onzas, más del doble de las 70.732 onzas registradas un año atrás, equivalente a un crecimiento de 113%. La compañía explicó que este incremento fue consecuencia de las mejoras sostenidas en la recuperación metalúrgica de la planta de procesamiento de Hemco, en Nicaragua.

Como resultado de la mayor recuperación de ambos metales, Mineros comercializó 61.849 onzas equivalentes de oro (AuEq) durante el trimestre, cifra que representa un aumento de 13% frente a las 54.629 onzas equivalentes entregadas en el segundo trimestre de 2025. En el acumulado del primer semestre de 2026, las ventas ascendieron a 117.489 onzas de oro y a 122.634 onzas equivalentes de oro, un crecimiento de 12% frente al mismo período del año anterior.

Hemco lideró el crecimiento de la producción

La operación Hemco, ubicada en Nicaragua, continuó siendo el principal motor de crecimiento de Mineros. Durante el segundo trimestre vendió 37.157 onzas de oro, un incremento de 12% frente al mismo período del año anterior, impulsado por un mayor rendimiento de la planta, mejores recuperaciones metalúrgicas y un suministro estable de mineral proveniente tanto de Bonanza Mining Partners como de las minas operadas directamente por la empresa. Las ventas de plata alcanzaron 148.565 onzas, más del doble de las registradas un año antes, consolidando los resultados del programa de optimización metalúrgica implementado en la operación.

Además, la capacidad de procesamiento de la planta continuó avanzando hacia la meta de 2.500 toneladas por día prevista para finales de 2026, lo que, según la empresa, permitirá sostener el crecimiento de la producción durante el segundo semestre.

Nechí mantuvo su recuperación operativa en Colombia

En Colombia, la Propiedad Nechí reportó ventas de 22.482 onzas de oro durante el segundo trimestre, con un crecimiento de 8% frente al mismo período de 2025. Mineros señaló que la operación continúa avanzando en mejoras tanto en la tasa de producción como en la recuperación metalúrgica, al tiempo que incrementa el aporte de las unidades operadas por sus socios. La compañía destacó que Nechí sigue generando flujos de caja estables, apoyados en un manejo disciplinado de sus costos integrales de sostenimiento (AISC).

Tras los resultados obtenidos durante el primer semestre, Mineros revisó su estimación de producción consolidada de oro para 2026. La nueva guía se ubicó entre 220.000 y 240.000 onzas, lo que representa un incremento de 7.000 onzas en el extremo superior frente a la proyección anterior, que oscilaba entre 213.000 y 233.000 onzas y había sido presentada el 6 de febrero de 2026. La empresa indicó que la actualización responde al desempeño sostenido de la operación Hemco, donde continúan aumentando el rendimiento de la planta y las recuperaciones metalúrgicas. La estimación para la operación Nechí permanece sin modificaciones, con una producción esperada entre 83.000 y 93.000 onzas de oro. En contraste, la proyección para Hemco fue ajustada al alza y ahora se sitúa entre 137.000 y 147.000 onzas, frente al rango anterior de 130.000 a 140.000 onzas. Para elaborar la guía revisada, Mineros utilizó un precio de referencia del oro de US$4.405 por onza.