Ministra de Trabajo visitó Comfenalco Antioquia en medio de incertidumbre sobre su futuro, ¿qué pasó?

La ministra de Trabajo, Natalia López, visitó las instalaciones de Comfenalco Antioquia en Medellín, en una jornada de acompañamiento del Gobierno Nacional a la caja de compensación. El hecho se da en medio de la incertidumbre que hay por el futuro de la caja de compensación familiar.
La presencia de la funcionaria tuvo como propósito conocer de primera mano las actividades de la entidad y, al mismo tiempo, acompañar la protección de los recursos del Sistema de Subsidio Familiar, destinados al bienestar de los trabajadores y sus familias.
La también superintendente de Subsidio Familiar encargada señaló durante su visita que su presencia buscaba conocer directamente la labor que desarrolla la caja de compensación en Antioquia.