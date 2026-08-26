Grupo de trabajadores y afiliados pide revisar contratos y selección de personal en Comfenalco Antioquia

La tensión en Comfenalco Antioquia todavía no termina. Tras conocerse que la Asamblea General quedó firme para el próximo 31 de agosto, y que la propia ministra de Trabajo, Natalia López, denunció ante la Fiscalía la presunta operación de un red política al interior de la caja de compensación. Recientemente, un grupo de trabajadores, extrabajadores, empresarios y afiliados a Comfenalco compartió un comunicado en el cuál pidió investigar a fondo la actual situación de la caja. De acuerdo con el representante de esos trabajadores, el grupo decidió pronunciarse por supuestos cuestionamientos internos relacionados con sus procesos de contratación, selección de personal, manejo de recursos y posibles influencias políticas en la administración. Le puede gustar: MinTrabajo asegura que la “Telaraña Azul, cercana a Petro”, quiere mantener el control de Comfenalco Antioquia En el comunicado plantean la necesidad de fortalecer los controles y realizar revisiones sobre actuaciones comprendidas entre 2023 y 2026. El documento aclara que sus autores “no buscan defender a personas particulares, sino a la institución, y reclaman que las decisiones de la Caja respondan a criterios técnicos, empresariales, éticos y sociales”.

Solicitan una revisión integral

El pronunciamiento solicita a los órganos de dirección, vigilancia y control de Comfenalco Antioquia realizar una revisión integral de los procesos de contratación adelantados entre 2023 y 2026. Según el documento, cuando existan elementos que lo ameriten, los casos deberían ser trasladados a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia del Subsidio Familiar, la Contraloría, la Procuraduría, la Presidencia de la República y otras entidades con competencia. Uno de los principales llamados está relacionado con contratos y procesos de selección que, según los autores del pronunciamiento, podrían haberse desarrollado sin suficiente transparencia o competencia. También piden revisar eventuales situaciones de direccionamiento o favorecimiento. Consulte: Antes de dejar el poder, Petro designó representantes de trabajadores en Comfenalco Antioquia El documento plantea además evaluar si los costos de contratación han sido razonables y eficientes, bajo la premisa de que los recursos destinados a bienes y servicios deben generar valor para afiliados y beneficiarios. Otro punto es el manual de contratación. Los trabajadores solicitan verificar que sus modificaciones garanticen igualdad de oportunidades, pluralidad de oferentes, transparencia y selección objetiva. También piden examinar contratos adjudicados a proveedores que tengan relaciones personales, empresariales o familiares con personas que ocupen cargos directivos, cuando esas circunstancias puedan representar conflictos de interés.

¿Qué cuestionamientos existen sobre los contratos de infraestructura?

El pronunciamiento llama especialmente la atención sobre contratos de mantenimiento y operación de infraestructura. La solicitud contempla revisar aquellos negocios en los que hayan existido cuestionamientos relacionados con la experiencia de los contratistas, el cumplimiento de obligaciones, la calidad de los entregables o la utilización de anticipos. A esto se suma una petición para revisar el estado y manejo de los activos patrimoniales y financieros de la Caja, con el objetivo de garantizar que los órganos competentes cuenten con información completa, actualizada y verificable. Los autores también consideran necesario examinar la contratación de personal y determinar si en los procesos han prevalecido el mérito, la experiencia, las competencias y las necesidades reales de la organización por encima de consideraciones políticas, personales o de amistad. El documento pide, además, investigar objetivamente la eventual existencia de cuotas o recomendaciones políticas en procesos de selección cuando existan elementos que permitan establecerlo.

Salida de trabajadores con experiencia

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la supuesta salida de trabajadores con amplia experiencia, conocimiento técnico y trayectoria dentro de Comfenalco Antioquia. Algo que mencionó la Ministra de Trabajo en un reciente pronunciamiento en el cual señaló la presunta operación de una red llamada la Telaraña Azul al interior de caja. Frente a eso el comunicado habla de que las desvinculaciones pueden ser legítimas cuando obedecen a razones objetivas y se ajustan a la ley. Sin embargo, plantea que, si existe la percepción de que trabajadores técnicamente calificados son reemplazados “por personas con menor experiencia” o vinculadas por relaciones personales, familiares o políticas, la organización debe explicar y justificar esas decisiones. Por ello, se solicita revisar los procesos de selección y desvinculación realizados entre 2023 y 2026, así como establecer si se respetaron los criterios técnicos y de mérito. El pronunciamiento también pide investigar, con las garantías correspondientes, inquietudes sobre posibles favorecimientos en la contratación de personas relacionadas con determinados grupos o círculos de poder. En el documento se menciona específicamente al “Clan Tujillo y Cano”. Los autores sostienen que Comfenalco Antioquia no puede convertirse en una agencia de empleo de ningún grupo político, familiar o particular.

Garantizar derechos laborales

El pronunciamiento pide garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, así como revisar procesos disciplinarios y posibles casos de presión, intimidación, discriminación o represalias. También plantea que la experiencia y el conocimiento técnico deben ser criterios fundamentales en la contratación, combinados con la renovación generacional y el mérito, y advierte sobre posibles influencias políticas en la selección de personal. Finalmente, el grupo de trabajadores y afiliados reclama una entidad más transparente, técnica y eficiente, y aseguran que trabajadores, afiliados y demás miembros de la comunidad vigilarán las decisiones de la Caja y acudirán a las autoridades cuando existan elementos objetivos que ameriten una investigación. Entérese: Así era como Petro y Trujillo querían ‘atornillarse’ en Comfenalco, pero la justicia los frenó Bloque de preguntas y respuestas: