Gremios piden frenar liquidación de Air-e y MinMinas asegura que no se hará en este Gobierno

Los principales gremios del sector energético colombiano expresaron su preocupación por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una eventual liquidación de Air-e S.A.S. E.S.P., empresa que actualmente permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
A través de un comunicado conjunto, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP advirtieron que cualquier decisión sobre el futuro de la compañía debe garantizar primero la continuidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el abastecimiento de gas natural en el país.
Los gremios señalaron que una liquidación apresurada y sin una solución estructural podría generar impactos sobre toda la cadena energética nacional.
Entérese: “Liquidar Air-e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”: Andeg
Según explicaron, Air-e atiende aproximadamente el 11,3% de la demanda de energía del país y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con diferentes agentes del mercado eléctrico. De ese total, alrededor de $1,7 billones corresponden a generadores térmicos, varios de los cuales participan en la importación de cerca del 30% del gas natural que actualmente requiere Colombia.
De acuerdo con las organizaciones, la falta de una estrategia que garantice el pago de estas obligaciones podría afectar la liquidez de múltiples empresas del sector y aumentar los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.