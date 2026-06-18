Gremios piden frenar liquidación de Air-e y MinMinas asegura que no se hará en este Gobierno

Los principales gremios del sector energético colombiano expresaron su preocupación por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una eventual liquidación de Air-e S.A.S. E.S.P., empresa que actualmente permanece intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). A través de un comunicado conjunto, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP advirtieron que cualquier decisión sobre el futuro de la compañía debe garantizar primero la continuidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el abastecimiento de gas natural en el país. Los gremios señalaron que una liquidación apresurada y sin una solución estructural podría generar impactos sobre toda la cadena energética nacional. Entérese: “Liquidar Air-e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”: Andeg Según explicaron, Air-e atiende aproximadamente el 11,3% de la demanda de energía del país y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con diferentes agentes del mercado eléctrico. De ese total, alrededor de $1,7 billones corresponden a generadores térmicos, varios de los cuales participan en la importación de cerca del 30% del gas natural que actualmente requiere Colombia. De acuerdo con las organizaciones, la falta de una estrategia que garantice el pago de estas obligaciones podría afectar la liquidez de múltiples empresas del sector y aumentar los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

¿Qué impacto tendría sobre el suministro de energía y gas?

Los gremios advirtieron que la situación cobra especial relevancia ante la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño durante los próximos meses. En ese contexto, indicaron que el país necesitará condiciones adecuadas de solvencia financiera y capacidad operativa para asegurar el abastecimiento de energía y gas natural. Por ello, insistieron en que cualquier decisión sobre Air-e debe fortalecer la estabilidad del sistema y no generar riesgos adicionales. “Cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe contribuir a fortalecer, y no a debilitar, la estabilidad y confiabilidad del sistema”, señalaron los gremios.

Los gremios piden agotar primero las alternativas legales

Las organizaciones recordaron que la modalidad de toma de posesión bajo la cual opera actualmente Air-e contempla una etapa de administración temporal cuyo objetivo es construir una solución empresarial que permita garantizar la continuidad del servicio y atender las obligaciones pendientes. Por esa razón, consideran que antes de una eventual liquidación deben agotarse los mecanismos de solución empresarial previstos en la legislación colombiana.

A juicio de los gremios, avanzar hacia una liquidación sin definir previamente un esquema para la prestación del servicio y el manejo de los pasivos acumulados podría desnaturalizar los objetivos de la intervención estatal y generar nuevos riesgos para el sistema eléctrico nacional. Los representantes del sector también solicitaron conocer los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una eventual decisión sobre el futuro de Air-e. Además, pidieron que los distintos actores del mercado tengan acceso a los análisis realizados sobre los posibles impactos para los usuarios, la prestación del servicio y el funcionamiento de la cadena energética. Según indicaron, una decisión de esta magnitud requiere transparencia, información suficiente y una evaluación amplia de las alternativas disponibles para generar confianza y previsibilidad entre todos los involucrados.

Sin solución conocida para la Costa Caribe

Los gremios afirmaron que, pese a las propuestas presentadas por las organizaciones firmantes, hasta el momento no se ha dado a conocer una solución empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Tampoco, aseguraron, se han anunciado mecanismos de financiación para el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que permitan asegurar la operación de la empresa intervenida y el pago de sus deudas. Ante este panorama, hicieron un llamado a los organismos de control para que adelanten acciones preventivas y de seguimiento dentro de sus competencias, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural para los usuarios. Finalmente, los gremios reiteraron su disposición para trabajar junto con el Gobierno Nacional, la SSPD y los demás agentes del sector en la construcción de una solución estructural, ordenada y sostenible que preserve la prestación del servicio en la región Caribe y proteja la estabilidad institucional del sistema eléctrico colombiano.

Air-e no se liquidará en el Gobierno Petro

Tras dicho comunicado, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que una eventual liquidación de Air-e no corresponde a una decisión nueva, ya que el modelo de intervención definido por el Gobierno desde hace más de un año tiene fines “liquidatorios”. Según explicó, esta posición fue reiterada durante la más reciente sesión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE), en la que participaron los gremios del sector, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio.