En septiembre Colombia rompería la barrera del millón de motos vendidas

El mercado de motocicletas en Colombia está a las puertas de alcanzar un nuevo hito. Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 899.078 unidades nuevas, por lo que solo faltan 100.922 para superar la barrera del millón.
Con el ritmo que mantiene el sector, septiembre podría convertirse en el mes en que Colombia supere esa cifra. Sin embargo, el dato definitivo dependerá del comportamiento de las matrículas durante el noveno mes del año.
Las cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco muestran que el mercado acumula un crecimiento de 28,94% frente al mismo periodo de 2025.
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Entre enero y agosto del año pasado se habían registrado 697.272 motocicletas. Esto significa que en los primeros ocho meses de 2026 se matricularon 201.806 unidades más.