¿Quiere comprar moto? Bancolombia ofrece más de 200 modelos desde $5 millones y así puede acceder

La motocicleta se ha convertido en el transporte preferido por los colombianos, tanto así que hoy en día Al cierre de 2025, el país superó los 13 millones de unidades y se proyecta que alcance los 14 millones de motos durante el transcurso de 2026.
Lo que se traduce en 260 motos por cada 1,000 habitantes. Ante esto, Bancolombia por medio de su micrositio Tu360Movilidad tiene a disposición más de 200 modelos que van desde los 5 millones, hasta los más de 150 millones.
Le puede interesar: Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas