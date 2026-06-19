El Mundial 2026 desata una ola de apuestas: movería más de US$60.000 millones

Cada cuatro años, especialmente cuando la Selección Colombia clasifica al Mundial, la cita orbital paraliza oficinas, llena bares, une a las familias, dispara las ventas de televisores y multiplica el consumo asociado al fútbol. Pero detrás de esa pasión también existe una industria que desde hace ya una década crece a un ritmo acelerado y son las apuestas deportivas. Las proyecciones de distintas consultoras internacionales muestran que la Copa del Mundo de 2026 podría convertirse en el evento más lucrativo de la historia para este sector. Reuters, citando estimaciones del grupo financiero australiano Macquarie, calcula que el volumen global de apuestas relacionadas con el torneo superaría los US$50.000 millones. Esto representaría un incremento...