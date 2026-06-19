Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El Mundial 2026 desata una ola de apuestas: movería más de US$60.000 millones

Mientras las selecciones compiten por el trofeo, las plataformas de apuestas esperan un torneo histórico. Las proyecciones apuntan a un crecimiento de hasta 71% frente al Mundial de Catar 2022.

  • El Mundial 2026 podría convertirse en el evento deportivo que más dinero ha movilizado en apuestas a nivel global. FOTO FREEPIK
    El Mundial 2026 podría convertirse en el evento deportivo que más dinero ha movilizado en apuestas a nivel global. FOTO FREEPIK
Colprensa
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

Cada cuatro años, especialmente cuando la Selección Colombia clasifica al Mundial, la cita orbital paraliza oficinas, llena bares, une a las familias, dispara las ventas de televisores y multiplica el consumo asociado al fútbol. Pero detrás de esa pasión también existe una industria que desde hace ya una década crece a un ritmo acelerado y son las apuestas deportivas.

Las proyecciones de distintas consultoras internacionales muestran que la Copa del Mundo de 2026 podría convertirse en el evento más lucrativo de la historia para este sector.

Reuters, citando estimaciones del grupo financiero australiano Macquarie, calcula que el volumen global de apuestas relacionadas con el torneo superaría los US$50.000 millones. Esto representaría un incremento...

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos