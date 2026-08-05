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Rescataron a cinco turistas que habían quedado a la deriva en el embalse de Guatapé (Antioquia)

Los viajeros que fueron encontrados con vida fueron dos estadounidenses, un alemán y el resto colombianos. La embarcación en la que viajaban se quedó sin combustible en un punto desconocido y alejado de viviendas. Una llamada de uno de los ocupantes permitió el despliegue del operativo.

  • Los turistas que fueron rescatados en el embalse de Guatapé duraron casi un día a la deriva. Foto: Cortesía
    Los turistas que fueron rescatados en el embalse de Guatapé duraron casi un día a la deriva. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Lo que parecía ser un tranquilo paseo de cinco turistas por las aguas del embalse de Guatapé, este martes, terminó siendo una pesadilla cuando la embarcación en la que estaban se quedó sin combustible, dejándolos a la deriva.

En medio de la nada, en un lago que tiene aproximadamente 2.262 hectáreas de extensión, una profundidad máxima cercana a los 43 metros y una capacidad total de más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, uno de los náufragos pidió auxilio desde su teléfono móvil a la línea 123 Antioquia.

Fue ahí cuando se activó la búsqueda entre diferentes organismos de socorro, que terminó con el rescate, 24 horas después de haberse reportado la emergencia, de los cinco viajeros, dos estadounidenses, un alemán y el resto colombianos.

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Según informaron las autoridades departamentales, el ocupante de la embarcación informó que él y sus amigos desconocían el punto exacto en el que se encontraban dentro del embalse.

Así, el operador del Nodo Departamental de Seguridad activó de inmediato el protocolo de atención y envió, mediante WhatsApp, un enlace de geolocalización a la persona que realizó el reporte.

Una vez aceptó los permisos correspondientes en su dispositivo móvil, el sistema permitió obtener la ubicación precisa de la embarcación.

En video: Así fue el rescate de los turistas en Guatapé:

El embalse de Guatapé en Antioquia está ubicado a unos 79 kilómetros de Medellín, y es uno de los planes turísticos más populares de la región.

Para navegarlo, desde su muelle salen lanchas privadas y barcos que llevan a los turistas por diferentes sitios en los que hay casas de recreo de personajes famosos e islas privadas. En el lugar, también se practican deportes náuticos.

El éxito de la operación de rescate, de acuerdo con la información oficial, fue producto de la coordinación de diferentes fuerzas, entre ellas la Policía Nacional, que desplegó el apoyo necesario para asistir a los ocupantes de la lancha.

“Gracias a la rápida respuesta institucional, los turistas fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro, sin que se presentaran afectaciones a su integridad”, indicó el reporte.

La Línea 123 Antioquia —que opera 24/7, cuenta con una herramienta de geolocalización que permite ubicar con precisión a ciudadanos que requieren ayuda, están en riesgo o tienen una emergencia, incluso cuando no pueden indicar el lugar exacto donde se encuentran.

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Desde el 15 de septiembre de 2025, fecha en la que entró en funcionamiento en los 125 municipios del departamento, esta línea ha recibido 59.917 llamadas procedentes, las cuales fueron atendidas por las autoridades.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué emergencia sufrieron los turistas en el embalse de Guatapé y cómo fueron localizados?
Cinco turistas quedaron a la deriva en una embarcación que se quedó sin combustible en medio de las 2.262 hectáreas del embalse de Guatapé. Como no sabían dónde estaban, uno de ellos llamó a la Línea 123 Antioquia, desde donde le enviaron un enlace por WhatsApp que permitió obtener la geolocalización exacta de la nave tras aceptar los permisos en su teléfono.
¿Cómo se desarrolló el operativo y cuál fue el estado de salud de las personas rescatadas?
Tras activarse los protocolos de búsqueda y coordinar esfuerzos entre organismos de socorro y la Policía Nacional, los cinco viajeros fueron rescatados a salvo 24 horas después de reportar la emergencia, sin presentar afectaciones a su integridad física.
¿Qué es la Línea 123 Antioquia y cómo funciona su tecnología de geolocalización?
Es una línea de emergencias departamental operativa las 24 horas en los 125 municipios de Antioquia. Cuenta con una herramienta tecnológica que permite ubicar con precisión a los ciudadanos en peligro a través de sus dispositivos móviles, incluso si la persona desconoce el lugar exacto donde se encuentra.
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