Rescataron a cinco turistas que habían quedado a la deriva en el embalse de Guatapé (Antioquia)

Lo que parecía ser un tranquilo paseo de cinco turistas por las aguas del embalse de Guatapé, este martes, terminó siendo una pesadilla cuando la embarcación en la que estaban se quedó sin combustible, dejándolos a la deriva.

En medio de la nada, en un lago que tiene aproximadamente 2.262 hectáreas de extensión, una profundidad máxima cercana a los 43 metros y una capacidad total de más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, uno de los náufragos pidió auxilio desde su teléfono móvil a la línea 123 Antioquia.

Fue ahí cuando se activó la búsqueda entre diferentes organismos de socorro, que terminó con el rescate, 24 horas después de haberse reportado la emergencia, de los cinco viajeros, dos estadounidenses, un alemán y el resto colombianos.

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Según informaron las autoridades departamentales, el ocupante de la embarcación informó que él y sus amigos desconocían el punto exacto en el que se encontraban dentro del embalse.

Así, el operador del Nodo Departamental de Seguridad activó de inmediato el protocolo de atención y envió, mediante WhatsApp, un enlace de geolocalización a la persona que realizó el reporte.

Una vez aceptó los permisos correspondientes en su dispositivo móvil, el sistema permitió obtener la ubicación precisa de la embarcación.

En video: Así fue el rescate de los turistas en Guatapé: