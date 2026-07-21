Fiebre del Mundial se sintió en Colombia: consumo de internet creció 30% y gasto de viajeros 500%

Los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 llevaron el consumo de internet en el país a niveles inéditos. En algunos encuentros, el tráfico de datos móviles aumentó hasta 30%, el uso de plataformas de streaming se duplicó y las redes sociales desplazaron los patrones habituales de navegación, mientras que el gasto de los colombianos en Estados Unidos, México y Canadá creció hasta 500%, evidenciando el impacto económico del torneo sobre las telecomunicaciones y los servicios financieros. De acuerdo con un análisis de Claro Colombia, los encuentros de la Selección se convirtieron en uno de los eventos de mayor demanda para la infraestructura digital del país. Mientras un día habitual el tráfico móvil alcanza cerca de 693 terabytes (TB) a las 9:00 p. m., durante el partido entre Colombia y Congo llegó a 825 TB, un incremento del 19%. En la red convergente —que integra servicios fijos y móviles— el tráfico pasó de 10,4 Tbps a 12,3 Tbps, un crecimiento de 18,3%. “Los grandes eventos deportivos son hoy también grandes eventos digitales. Millones de personas se conectan simultáneamente para ver los partidos, interactuar en redes sociales y consumir contenidos relacionados. Estos comportamientos reafirman la importancia de contar con infraestructura digital robusta”, afirmó Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia. Le puede interesar: El fútbol mueve el turismo deportivo: aficionados gastan cerca de $5 millones por viaje, 46% más que otros viajeros

El fútbol impulsó el streaming y aceleró el uso de 5G

El informe muestra que los partidos modificaron por completo los patrones habituales de consumo de internet. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Armenia, Pasto y Popayán, el tráfico móvil aumentó entre 40% y 50% durante los encuentros. Las plataformas de video fueron las grandes beneficiadas. Servicios como Disney+, Paramount+, DGO, Claro TV+ y Win+ registraron incrementos de hasta 45% en el consumo de datos durante los partidos. En el caso de Claro TV+ y Claro video, el crecimiento fue aún mayor: el consumo aumentó 104% durante los compromisos de la Selección Colombia. Además, el número de dispositivos conectados a los canales tradicionales a través de Claro TV+ pasó de 90.000 en un día normal a 232.000 durante el partido frente a Congo, un salto de 158%. La tecnología 5G también ganó protagonismo. En algunos encuentros representó hasta 23,5% del tráfico total de la red móvil y, durante el concierto Vive Claro realizado en medio del torneo, más del 62% del tráfico cursó por esta tecnología, llegando incluso a superar el 90% en algunas estaciones base. Otro cambio relevante ocurrió durante las pausas de los partidos. Mientras el consumo de video disminuía cerca de 40% en el entretiempo, el tráfico en redes sociales aumentaba hasta 29%, mostrando que los aficionados aprovecharon esos momentos para comentar las jugadas, publicar contenido e interactuar en tiempo real. “Hoy los colombianos viven el fútbol desde múltiples dispositivos y plataformas. Mientras ven el partido, también interactúan, comentan, publican y comparten contenidos en tiempo real. Estos comportamientos redefinen la forma en que se planifica y opera la infraestructura digital del país”, agregó Salazar. Lea más: Mundial 2026, el más lucrativo de la historia: Fifa sumará unos $35,6 billones en ingresos tras el torneo

El Mundial también impulsó el gasto de los viajeros

El fenómeno digital estuvo acompañado por un mayor movimiento económico de los colombianos en los países sede del campeonato. Según cifras del Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), durante las primeras semanas del Mundial 106.904 colombianos viajaron a Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos recibió 73.819 viajeros, seguido de México (27.688) y Canadá (5.397). Este mayor flujo también se reflejó en el gasto realizado con medios de pago digitales. Un análisis de Global66 encontró que el consumo con su Smart Card aumentó 500% en México, 470% en Canadá y 440% en Estados Unidos, frente al mismo periodo del año anterior. “Hoy los viajeros no solo destinan un mayor presupuesto para vivir la experiencia, sino que también priorizan herramientas digitales que les permitan resguardar su dinero, convertir divisas y realizar pagos de forma rápida y segura durante su estadía”, explicó Daniel Londoño Tapia, Country Manager de Global66. Los datos muestran que el 50% del gasto realizado por los colombianos correspondió a compras, seguido por alimentación (16%), alojamiento (6%) y transporte (4%). A nivel internacional, el Bank of America Institute estimó que el gasto de los visitantes en las ciudades sede del Mundial aumentó 16,7% frente al año anterior. Los mayores desembolsos se concentraron en alimentos y alojamiento (US$2.400 millones), sector inmobiliario (US$1.950 millones) y comercio minorista (US$1.500 millones). Conozca también: Fifa prepara una “locura” para la celebración de los 100 años del Mundial, se realizará en 3 continentes

Los grandes eventos aceleran la economía digital

Más allá del impacto deportivo, el Mundial dejó en evidencia cómo los grandes eventos internacionales están transformando el comportamiento de consumidores y viajeros. El incremento simultáneo en el consumo de internet, el uso de plataformas de streaming, la adopción de redes 5G y el crecimiento de los pagos digitales reflejan una economía cada vez más conectada, donde el entretenimiento impulsa sectores como las telecomunicaciones, el turismo, el comercio electrónico y los servicios financieros. La consolidación de estadios con sistemas 100% cashless, el auge de los pagos digitales y la necesidad de mayor capacidad en las redes de telecomunicaciones muestran que el negocio alrededor del deporte va mucho más allá de los 90 minutos de un partido y continúa generando nuevas oportunidades para empresas tecnológicas, operadores móviles, entidades financieras y la industria de los viajes. Bloque de preguntas y respuestas: