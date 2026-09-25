Tras llamado del gobernador, Cornare explica que demoras se deben a trámites pendientes de la Gobernación

Recientemente, durante una rueda de prensa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que dos importantes proyectos viales del Oriente antioqueño no han podido avanzar por los trámites ambientales que debe realizar la autoridad ambiental de la región, la corporación autónoma Cornare. “Aprovecho esta oportunidad para pedirle a Cornare que por favor nos ayude, que no nos molesten más con esos trámites” dijo el mandatario en esa oportunidad. Días después, la corporación respondió explicando el avance en los trámites ambientales. Según informaron, en el último año la corporación atendió las solicitudes de la Gobernación y realizó 13 mesas técnicas para revisar estudios, resolver inquietudes y definir los requerimientos de cada iniciativa en el territorio. Recordaron que el estado de avance varía de un proyecto a otro. Entérese: Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G

Caso por caso

El que genera mayor atención es la vía Aeropuerto-SIKA, en Rionegro, relacionada con la modificación de la licencia ambiental del Túnel Aburrá-Oriente. El trámite está actualmente suspendido porque la información presentada por el peticionario, la Gobernación de Antioquia, tiene vacíos que deben resolverse antes de continuar: faltan diseños de detalle, hay inconsistencias en el balance de materiales y la caracterización de fuentes hídricas, coberturas naturales, acueductos rurales e infraestructura existente es insuficiente. Según informaron, la Gobernación ya trabaja en subsanar estos puntos y Cornare espera recibir la información próximamente. Pero hay un asunto adicional que complica el panorama: el trazado de la vía queda a apenas 800 metros al norte de la pista actual del Aeropuerto Internacional José María Córdova y se superpone con el área prevista para la futura segunda pista del terminal, cuyo nuevo Plan Maestro fue aprobado por la Aeronáutica Civil mediante la Resolución 01699 del 26 de mayo de 2026. Entonces, esta importante vía requiere más atención precisamente porque la decisión no se puede tomar de manera aislada, sino que debe ser revisada de forma coordinada entre la Gobernación, Cornare y la Aeronáutica Civil. Desde la Gobernación ya están en diálogo con esa entidad para destrabar la situación.

El Santuario-Providencia: áreas protegidas y decisiones pendientes

El Corredor Vial El Santuario-Providencia es, por su escala y complejidad, uno de los proyectos más ambiciosos de la agenda vial del Oriente. Con aproximadamente 80 kilómetros de longitud y un valor estimado en 2,2 billones de pesos, busca conectar el Oriente antioqueño con el Nordeste y, desde ahí, con las Vías del Nus y las autopistas del Magdalena, abriendo una salida directa hacia la Costa Atlántica sin pasar por Medellín. Esta es una de las vías que el gobernador resaltó dentro de su llamado por agilizar los trámites. Hoy, sin embargo, el proyecto está en una etapa temprana; se está realizando el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), que es el proceso que permite comparar las opciones de trazado y determinar cuál genera menores impactos sobre el territorio. Las tres alternativas propuestas atraviesan áreas protegidas, fuentes hídricas y corredores ecológicos, lo que exige un análisis cuidadoso. Además, si el trazado definitivo pasa por zonas de protección ambiental, podría ser necesario un trámite de sustracción de esas áreas antes de avanzar al licenciamiento. Cornare y la Gobernación han sostenido siete mesas técnicas para revisar el proyecto. La corporación concedió una prórroga para que se complementara la información requerida, pero, según informaron, a la fecha del 23 de septiembre, esa documentación aún no había sido radicada. La corporación espera recibirla pronto para darle la celeridad del caso.

Los que avanzan

Por otro lado, dos de los cinco proyectos tienen mejores noticias. Para el mejoramiento vial Llanogrande-Cabeceras, tramo 1, Cornare ya determinó que no requiere licencia ambiental y estableció las medidas de manejo que deben aplicarse antes y durante la ejecución. Durante el año se aprobaron cuatro solicitudes de aprovechamiento forestal y, desde el 9 de septiembre, se evalúa la información complementaria sobre ocupaciones de cauce que la Gobernación radicó. La respuesta se espera en los próximos días. El tramo 2 del mismo corredor, entre El Buen Genio en Rionegro y Yegüerizo en La Ceja, también tiene buenas noticias: Cornare determinó que los cuatro subtramos del proyecto conforman una única unidad funcional, técnica y ambiental, por lo que no es necesario hacer un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. La Gobernación puede avanzar directamente hacia el licenciamiento ambiental con un único Estudio de Impacto Ambiental, lo que simplifica y agiliza el proceso. Esta era la segunda vía sobre la que Rendón hacía el llamado. Ambas, la de El Santuario al Nus y la de Llanogrande a La Ceja, hacen parte de un trazado de rutas que permitirán que el Oriente se conecte con las vías 4G del país.

El Carmen de Viboral-El Canadá

Si bien el gobernador no mencionó esta vía, Cornare informó que la doble calzada El Carmen de Viboral-El Canadá se encuentra en la etapa más preliminar de todas: aún está por definirse cuál es el instrumento ambiental aplicable al proyecto. En la visita técnica realizada en agosto, Cornare encontró que la información disponible no era suficiente para emitir el concepto solicitado por la Gobernación: faltaban diseños de detalle, soportes cartográficos y claridad sobre las intervenciones previstas, incluida una apertura vial nueva. La entidad aseguró que hasta que esa información sea presentada y analizada, no es posible avanzar.

Los trámites demorados

Ante un contexto en el que varios proyectos tienen trámites demorados, Cornare fue enfática en aclarar que los cinco procesos han sido atendidos dentro de los plazos legales y que las demoras no son atribuibles a la corporación. “Cuando la información lo permite, los procesos avanzan; cuando requiere complementarse, se solicitan los ajustes correspondientes, siempre bajo premisas de diálogo y socialización”, señaló la entidad en su comunicado. La corporación también destacó sus resultados en el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) del Gobierno Nacional, donde se ubica entre las Corporaciones Autónomas Regionales con mejores resultados en cumplimiento de tiempos y calidad técnica. Aunque la demanda de mejores conexiones viales es urgente en una subregión que concentra el aeropuerto internacional, los principales parques industriales y una dinámica poblacional que no da espera, Cornare recordó que su responsabilidad es “administrar y proteger los recursos naturales y sustentar técnicamente sus decisiones”. Lea más: Cornare investiga “llenada” de lago en Marinilla en pleno verano, ¿por qué? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas